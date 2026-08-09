Toplam değerleri 32,5 trilyon dolar! İşte Avrupa'nın en büyük 20 bankası

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Dünyanın en tanınmış bankalarının önemli bölümü ABD'de bulunurken, Avrupa'nın bankacılık sektöründeki devleri kıtanın finansal gücünün önemli bir bölümünü oluşturuyor. S&P Global'in Aralık 2025 verilerine göre hazırlanan sıralama, Avrupa'nın en büyük 20 bankasını toplam aktif büyüklüklerine göre ortaya koyuyor.

Listenin zirvesinde 3 trilyon 279 milyar dolarlık aktif büyüklüğüyle Fransa merkezli BNP Paribas bulunuyor. İngiltere merkezli HSBC 3 trilyon 212 milyar dolarla ikinci sırada yer alırken, Fransa'nın bir diğer bankacılık devi Crédit Agricole Group 3 trilyon 149 milyar dolarlık aktif büyüklüğüyle üçüncü sırada bulunuyor.

Listenin ilk üç sırasında yer alan bankaların tamamının aktif büyüklüğü 3 trilyon doların üzerinde.

Fransa Avrupa bankacılığının merkezinde

Sıralamanın en dikkat çekici sonucu Fransa'nın bankacılık sektöründeki ağırlığı oldu.

Avrupa'nın en büyük 10 bankasının beşi Fransa merkezli. BNP Paribas'ın yanı sıra Crédit Agricole Group, Groupe BPCE, Société Générale ve Crédit Mutuel Group ilk 10 içerisinde yer alıyor.

BNP Paribas'ın aktif büyüklüğü 3,279 trilyon dolara ulaşırken, Crédit Agricole Group'un toplam aktifleri 3,149 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.

Listenin altıncı sırasında 1,987 trilyon dolarlık aktif büyüklüğüyle Groupe BPCE yer alıyor. Société Générale 1,813 trilyon dolarla yedinci, Crédit Mutuel Group ise 1,442 trilyon dolarla onuncu sırada bulunuyor.

BNP Paribas, 2000 yılında Fransa'nın iki büyük bankası Banque Nationale de Paris (BNP) ve Paribas'ın birleşmesiyle oluşturuldu.

İngiltere'den iki banka ilk 5'te

İngiltere de Avrupa bankacılık sektöründeki güçlü konumunu koruyor.

HSBC, 3,212 trilyon dolarlık aktif büyüklüğüyle Avrupa'nın ikinci büyük bankası olurken, Barclays 2,078 trilyon dolarla beşinci sırada yer aldı.

İngiltere'nin ilk 20'deki diğer büyük bankaları ise Lloyds Banking Group, NatWest Group ve Standard Chartered oldu.

Lloyds Banking Group'un aktifleri 1,271 trilyon dolar seviyesinde bulunurken, NatWest Group 962 milyar dolar, Standard Chartered ise 920 milyar dolarlık aktif büyüklüğüne sahip.

Londra'nın Avrupa'nın önemli finans merkezlerinden biri olma özelliği, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden 2020 yılında ayrılmasının ardından yeni koşullarla karşı karşıya kaldı. HSBC ve Barclays de Brexit sonrasında Birleşik Krallık'ın Avrupa ortak pazarından ayrılmasına uyum sağlamak için yüz milyonlarca sterlin harcadı.

Almanya'nın dev ekonomisine rağmen yalnızca Deutsche Bank

Sıralamada dikkat çeken bir diğer unsur ise Almanya.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olmasına rağmen Almanya'nın ilk 20'de yalnızca bir bankası bulunuyor.

Deutsche Bank, 1,685 trilyon dolarlık aktif büyüklüğüyle Avrupa'nın sekizinci büyük bankası konumunda.

Bu durum Almanya'nın diğer Avrupa ülkelerinden farklı bankacılık yapısıyla ilişkilendiriliyor. Ülkede bankacılık sistemi birkaç büyük finans kuruluşu etrafında yoğunlaşmak yerine üç temel yapıdan oluşuyor: özel ticari bankalar, bölgesel kamu tasarruf bankaları ve kooperatif kredi kuruluşları.

Deutsche Bank ayrıca Frankfurt ve New York borsalarında çift kote durumda bulunuyor.

İspanya'dan üç banka ilk 20'de

İspanya ise listede üç bankayla temsil ediliyor.

Banco Santander, 2,252 trilyon dolarlık aktif büyüklüğüyle Avrupa'nın dördüncü büyük bankası olurken, BBVA 1,006 trilyon dolarla 15'inci sırada yer aldı.

Listenin 20'nci sırasında ise 780 milyar dolarlık aktif büyüklüğüyle CaixaBank bulunuyor.

Santander ve BBVA'nın Avrupa dışındaki güçlü operasyonları da dikkat çekiyor. Her iki banka da özellikle uluslararası piyasalarda geniş bir müşteri ve şube ağına sahip.

İsviçre, Hollanda ve İtalya da listede

İsviçre'nin en büyük bankası UBS Group, 1,617 trilyon dolarlık aktif büyüklüğüyle dokuzuncu sırada yer alıyor.

Hollanda'nın ING Groep'i 1,238 trilyon dolarla 12'nci sırada bulunuyor.

İtalya ise listenin 13 ve 14'üncü sıralarında yer alan iki bankayla temsil ediliyor. Intesa Sanpaolo'nun aktifleri 1,127 trilyon dolar olurken, UniCredit 1,022 trilyon dolarlık aktif büyüklüğüne ulaşıyor.

Rusya'nın Sberbank'ı ise 870 milyar dolarlık aktif büyüklüğüyle Avrupa'nın en büyük 20 bankası arasında 18'inci sırada yer alıyor.

Avrupa'nın en büyük 20 bankası

Sıra Banka Toplam aktifler 1 🇫🇷 BNP Paribas 3.279 milyar $ 2 🇬🇧 HSBC 3.212 milyar $ 3 🇫🇷 Crédit Agricole Group 3.149 milyar $ 4 🇪🇸 Banco Santander 2.252 milyar $ 5 🇬🇧 Barclays 2.078 milyar $ 6 🇫🇷 Groupe BPCE 1.987 milyar $ 7 🇫🇷 Société Générale 1.813 milyar $ 8 🇩🇪 Deutsche Bank 1.685 milyar $ 9 🇨🇭 UBS Group 1.617 milyar $ 10 🇫🇷 Crédit Mutuel Group 1.442 milyar $ 11 🇬🇧 Lloyds Banking Group 1.271 milyar $ 12 🇳🇱 ING Groep 1.238 milyar $ 13 🇮🇹 Intesa Sanpaolo 1.127 milyar $ 14 🇮🇹 UniCredit 1.022 milyar $ 15 🇪🇸 BBVA 1.006 milyar $ 16 🇬🇧 NatWest Group 962 milyar $ 17 🇬🇧 Standard Chartered 920 milyar $ 18 🇷🇺 Sberbank of Russia 870 milyar $ 19 🇫🇷 La Banque Postale 852 milyar $ 20 🇪🇸 CaixaBank 780 milyar $

Kaynak: S&P Global

Bankacılıkta Avrupa'nın güç haritası

Sıralama, Avrupa bankacılığında finansal gücün birkaç ülke etrafında yoğunlaştığını gösteriyor. Fransa beş bankayla ilk 20'de en fazla temsil edilen ülke olurken, İngiltere beş, İspanya üç, İtalya iki, Almanya, İsviçre, Hollanda ve Rusya ise birer bankayla listede yer alıyor.

Özellikle ilk 10'a bakıldığında Fransa'nın ağırlığı daha belirgin hale geliyor. Ülke, Avrupa'nın en büyük 10 bankasının yarısına ev sahipliği yapıyor.

Listenin zirvesindeki BNP Paribas ile ikinci sıradaki HSBC arasındaki fark ise yaklaşık 67 milyar dolar. Üçüncü sıradaki Crédit Agricole da HSBC'nin hemen arkasında yer alıyor.

Böylece Avrupa'nın bankacılık haritasında Fransa'nın yalnızca büyük bir ekonomi değil, aynı zamanda kıtanın en güçlü bankacılık merkezlerinden biri olduğu görülüyor.