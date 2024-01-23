Avrupa’nın en büyük fonundan Türk tahvilleri yorumu

Avrupa’nın en büyük varlık yöneticisine göre, yabancı yatırımcılar, Türkiye’de enflasyon ivmesi tersine dönüp, fiyat artışları hız kaybedene kadar Türk lirası tahvillerinden uzak duracak.

Amundi SA Gelişen Piyasa Tahvilleri Eşbaşkanı Sergei Strigo, “Uluslararası yatırımcıların yerel tahvil piyasasına girmesi için, ideal olarak enflasyonun gerçekten düştüğünü görmek gerekiyor. Henüz bunu görmedik. Benim için ana tetikleyici nokta bu olacaktır” ifadelerini kullandı.

Amundi’nin yönetimindeki 2 trilyon doların bir kısmını Türk şirketleri ve hükümeti tarafından ihraç edilen Döviz cinsinden borçlanma araçlarına yatırdığını belirten Strigo, Türk lirasının geleceği konusunda da piyasanın şu anda fiyatladığından daha iyimser bir görüntü çizdi.

Para birimi nominal olarak kademeli olarak zayıflamaya devam edecek olsa da, vadeli tarafta “çok fazla değer kaybı”na dikkat çeken Strigo, Amundi’nin Türk lirasındaki pozisyonunu nötr olarak tanımladı.

"TL pozitif getiri sağlayabilir"

Strigo, TL’nin cazibesinin önemli bir kısmının carry’den kaynaklandığını söyledi. Strigo “Mutlak anlamda, Türk lirası mevcut seviyelerde 2024 yılı için potansiyel olarak pozitif getiri sağlayabilir” diye konuştu.

Amundi’ye göre Türkiye’deki yatırım durumuna ilişkin riskler Mart ayında yapılacak yerel seçimlerle birlikte belirginleşecek.

Strigo’ya göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın bu hafta faiz oranını yüzde 42,5’ten yüzde 45’e çıkarma olasılığı ve “biraz daha artırılacağına dair beklentiler”, özellikle de politikada süreklilik sağlanırsa, yerel tahviller lehine olan duyarlılığın değişmesine yardımcı olabilir.

Strigo “Enflasyon rakamlarının bugüne kıyasla biraz daha iyi seyrettiğini görmeye başlar başlamaz, portföy girişleri için kesinlikle potansiyel var” dedi.