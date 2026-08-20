Avrupa'nın ünlü süpermarket devi Türkiye'ye mi geliyor?

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Avrupa'nın ucuzluk süper marketi Lidl'ın Türkiye'ye geleceği iddiası sosyal medyada tartışma yarattı.

Markanın, eylül ayında pilot bölge olarak belirlenen İstanbul ve Ankara'da ilk mağazalarını açacağını iddia eden paylaşımlar hızla yayılırken, perakende devinin çok daha uygun fiyatlar sunacağı yönündeki söylemler de dikkatleri çekti.

Ancak firmadan veya Türk yetkililerden bu iddiayı doğrulayan bir açıklama yok.

Euronews Türkçe, gündem olan iddianın kaynağını araştırdı.

Kaynaksız bir X postu öne çıkıyor

İddiayı dile getiren en erken açık paylaşım 19 Ağustos 2026 öğleden sonrasına ait.

X'te "@tufekli451" kullanıcı adına sahip bir hesap, 16.39 civarında şu ifadeleri yayımlamış:

"|SON DAKİKA| Avrupa'nın ünlü süpermarket zinciri Lidl, Türkiye'ye geliyor! Türkiye, Avrupa Birliği üyesi olmayıp Lidl şubesi bulunduran ilk ülke olacak. Pilot mağazaların Eylül ayında Ankara ve İstanbul'da açılması bekleniyor."

Paylaşımda herhangi bir kaynak gösterilmese de aynı ifadelerin sosyal medyada ve basında hızla yaygınlaştığı görülüyor. Paylaşımı birebir kopyalayan hesaplar arasında 1 milyondan fazla takipçiye sahip "haber toplayıcı" hesaplar da var:

Oysa paylaşım aynı zamanda yanlış bilgi de içeriyor. Postta yer alan "Türkiye, Avrupa Birliği üyesi olmayıp Lidl şubesi bulunduran ilk ülke olacak" ifadesi doğru değil.

Lidl'ın kendi kurumsal verilerine göre şirket dünya çapında 31 ülkede yaklaşık 12 bin 600 mağaza işletiyor. Bu ülkeler arasında ABD de var.

Türkiye uzantılı internet sitesi dikkat çekti

İddialar doğrulanmazken Lidl’ın Türkiye uzantılı internet sitesi dikkat çekti.

Lidl’ın Türkiye’ye geleceği yönündeki iddialar henüz şirket veya Türk yetkililer tarafından doğrulanmış değil. Ancak markanın “lidl.tr” uzantılı Türkiye internet sitesinin bulunması dikkat çekiyor.

Lidl hangi ülkenin?

Lidl, Almanya merkezli Schwarz Group bünyesinde faaliyet gösteren uluslararası bir indirim market zinciri.

Avrupa'nın birçok ülkesinde mağazaları bulunan şirket; gıda, kişisel bakım, temizlik ve temel tüketim ürünlerini ağırlıklı olarak indirimli fiyat politikasıyla satışa sunmasıyla biliniyor.

Lidl, özellikle Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarının da yakından tanıdığı market zincirleri arasında yer alıyor.