Avukat Epözdemir tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi! İşte ilk ifadesi

Avukat Rezan Epözdemir, 3 gün önce Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Makoron dosyasına ilişkin ifade verdi

Avukat Rezan Epözdemir’in, “makaron dosyası” olarak bilinen rüşvet soruşturmasında verdiği ilk ifade ortaya çıktı.

Epözdemir, Cengiz Çallı ile 2007 yılında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’nda Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptığı dönemde tanıştığını söyledi.

Ayrıca Çallı’nın 2020 yılından itibaren vekaletinin kendisinde olduğunu ifade eden Epözdemir, “Çallı ile tatile ya da mesai dışında yemeğe gittiğimi hatırlamıyorum. Cengiz Çallı’'nın soruşturmasını yürüttüğü hiçbir dosyaya vekalet sunmadım. 2021 yılı Nisan ayı sonrasında işlerimin çok yoğunlaşması sebebiyle Çallı’yı makamında ziyaret etmedim. Ancak bu tarihin öncesinde adliyeye gittiğimde uzun süredir olan tanışıklığımız sebebiyle kendisini ziyaret ederdim” dedi.

"Dolandırıcı olduğunu öğrenince avukatlığından istifa ettim"

Atalay Demirbaş ile ortak bir arkadaşı vasıtasıyla tanıştığını aktaran Epözdemir, “Bu adamın dolandırıcı olduğunu öğrendikten sonra avukatlığından istifa ettim. Demirbaş’ın adli sicil kaydına bakıldığında da görüleceği üzere kendisi bir dolandırıcıdır” ifadelerini kullandı.

Demirbaş’ın yaklaşık 5 yıldır kendisinden şantaj yoluyla para istediğini iddia eden Epözdemir, “Yabancı numaralar üzerinden yaklaşık 5 yıldır benden para vermediğim takdirde bir kumpas ile iftira atacağından bahisle para talep etmektedir. Ayrıca bu dosyada ki beyanları sebebiyle kendisinden yalan tanıklık ve iftira suçlarından şikayette bulunacağım” diye konuştu.

Zekeriya Yurtçak, Ahmet Mesut Yurtçak ve Nurbari Erşahin’i tanımadığını ifade eden Epözdemir, “Hayatım boyunca hiç görmedim. Aramızda ne yüz yüze ne de GSM veya sair yollarla bir iletişim olmamıştır” dedi.

Epözdemir; Kürşat Yılmaz’ın dijital materyallerinde kendisi ile Whatsapp mesaj kayıtları olduğu, ayrıca Kürşat Yılmaz’a bir adet imzalı forma hediye ettiği, yine Atalay Demirbaş ve Zihni Çakır’ın, Cengiz Çallı’nın Kürşat Yılmaz'ı kendisi ile irtibat kurmak için kullandığına dair iddialara şu yanıtı verdi:

“Kürşat Yılmaz isimli şahıs ile bir irtibat kurduğumu hatırlamıyorum. Atalay ile ilgili zaten dolandırıcı olduğunu beyan etmiştim. Atalay'ın bu yöndeki beyanlarını da kabul etmiyorum. Zihni Çakır, Fetö kumpas dosyalarında lehine tanıklık yapmıştır. Kendisi talimat aldığı kişilerin emri ile bana kumpas kurmaktadır.”