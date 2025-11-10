  1. Ekonomim
Avukat Ersöz, İBB soruşturmasındaki yeni gelişmeyi açıkladı: İddianame kısa sürede hazırlanabilir

Avukat Hüseyin Ersöz İBB Soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandığını söyledi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ersöz, dosyada tefrik kararı verildiğini ve bunun iddianamenin kısa süre içinde sunulabileceğinin işareti olduğunu belirtti.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklu bulunduğu İBB'ye açılan "Yolsuzluk" soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Avukat Hüseyin Ersöz dosyada tefik kararı verildiğini ve bazı şüphelilerin başka bir dosyaya aktarıldığını açıkladı. Ersöz bunun "iddianamenin kısa süre içinde sunulacağının işareti" olarak değerlendildiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ersöz şunları söyledi:

"Kamuoyunda “İBB Soruşturması” olarak bilinen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2024/228233 sayılı dosyasında tefrik kararı verildi. Bu dosyadan tefrik edilenler 2025/248683 sayılı soruşturma dosyasına kaydedildi.

Bu durum iddianamenin yakın bir zamanda Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulacağı anlamına geliyor.

Daha önce de kamuoyunda 'Beşiktaş Belediyesi Soruşturması' olarak bilinen dosyada tefrik kararı verilmiş; birkaç gün içinde iddianame Mahkemeye sunulmuştu.

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen tutukluluk incelemesi de iddianamenin yakın zamanda Mahkemeye gönderileceğinin “uygulamada karşılaşılan” bir başka habercisiydi."

