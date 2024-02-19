Avukat Feyza Altun gözaltına alındı

Avukat Feyza Altun, X hesabı üzerinden paylaştığı gönderi nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan gözaltına alındı.

Ne olmuştu?

Avukat Feyza Altun hakkında, X'teki hesabından Farsça bir şiir paylaştıktan sonra bir takipçisinin "Feyza Altun'a şeriat atak gelmiş" şeklindeki yorumuna, "Şeriata so..." şeklinde cevap vermesi üzerine, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TCK'nın 216'ya 1'deki "Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" maddesine muhalefet iddiasıyla başlatıldı.

Altun, sosyal medyadaki tepkilerin ardından paylaşımını silmişti.