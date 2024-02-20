Avukat Feyza Altun adli kontrolle serbest bırakıldı

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan avukat Feyza Altun savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği sulh ceza hakimliğinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Avukat Feyza Altun, hakkında sosyal medya hesabından şeriat ile yaptığı paylaşımla ilgili İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlamasıyla re'sen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Beykoz'daki evinde arama yapılan Altun, ardından Altun gözaltına alınmıştı.

Adli kontrolle serbest bırakıldı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Feyza Altun sabah saatlerinde Beykoz Adliyesine getirildi. Savcılıkta ifadesi alınan Altun, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Altun adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Altun, Twitter (X) hesabı üzerinden Farsça bir şiir yayınlamıştı. Bir sosyal medya kullanıcısı da avukatın Farsça yaptığı paylaşımın altına "Aaa Feyza Hanıma şeriat atak gelmiş" yorumu yaptı. Yoruma yanıt veren Altun, "Şeriate s..kayım" diyerek karşılık verdi. Paylaşım sonrası sosyal medyada Altun'un tutuklanması için '#feyzaaltuntutuklansın' etiketiyle kampanya başlatılmıştı

Altun, hakkında soruşturma açıldığının öğrenilmesinin ardından da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bugüne kadar hiçbir inançla ilgili en ufak rencide edici şey yazmadım yazmam da. Kimsenin dini inancı, hangi din olursa olsun onu yaşama biçimi beni ilgilendirmez. Şeriat dediğiniz şey sokaklarda kadın taşlayan Taliban aklıdır benim için. Bu bağlamda sözümün de arkasındayım. Bu ülkede de o rejim uygulanmayacak. Bu ülkede modern laik hukuk kuralları geçerlidir. Şeriat istemek anayasal düzeni tehdittir ve suçtur. Ettiğiniz küfür hakaret ve tehditleri iade ediyorum."