Avukat Mücahit Birinci hakkında soruşturma izni verildi

İBB soruşturmasında şüphelilerden iş insanı Murat Kapki ile Avukat Mücahit Birinci arasında cezaevinde yaşanan görüşmeyle ilgili iddialara karşı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın re’sen soruşturma başlatmasının ardından Adalet Bakanlığı, Birinci hakkında soruşturma izni verdi.

Ne olmuştu?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti'de çeşitli görevlerde bulunmuş Mücahit Birinci'nin İBB soruşturmasında tutuklanan iş insanı Murat Kapki'yi ziyaret ettiğini ve "Bu ifade tutanağını imzala, 2 milyon dolar ver, tıpış tıpış git" dediğini söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP lideri Özel'in gündeme getirdiği, Murat Kapki ile AK Parti'li avukat Mücahit Birinci arasında cezaevinde gerçekleştirildiği belirtilen görüşmeye ilişkin resen soruşturma başlattı.

Kapki, CHP liderinin açıklamalarından sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kendisine ve eski AK Parti'li Avukat Birinci'ye başlattığı soruşturma kapsamından yeniden ifade verdi. İfadesinde Birinci'den şikâyetçi olan Kapki, Birinci'nin daha önce başka biri aracılığıyla kendisiyle görüşme isteğini ve tahliye ettirebileceğini ilettiğini öne sürdü. Tahliye olabileceği düşüncesiyle Birinci ile görüştüğünü söyleyen Kapki, "Yanında 2 nüsha halinde getirdiği 1,5 sayfalık bilgisayar yazılı metinleri bana verdi ve okumamı söyledi. Bu metinlerin içeriğinde 'şikayetimdir' başlıklı dilekçemde 4 madde halinde yazdığı hususlar bulunmaktaydı. Ben bunları okuyunca 'kimseye iftira edemeyeceğimi' söyleyip, metinde geçen hususların doğru olmadığını belirttim" dedi. Kapki, "Sonrasında yanında getirdiği metinleri benden aldı. Kendisi çıkacakken benim tahliye olup olamayacağımı kendisine sordum. Av. Mücahit Birinci de, 'Senin tercihin bu oldu' şeklinde bir cümle kurdu ve yanımdan ayrıldı" diye belirtti.

Birinci istifa ettiğini açıklamıştı

Birinci X hesabından yaptığı açıklamada AK Parti’den istifa ettiğini şu sözlerle duyurmuştu:

“Teşkilatın her kademesinde görev yapan bir partili olarak, gördüğüm lüzum üzerine, mensubiyetiyle gurur duyduğum parti üyeliğimden ve aktif siyasetten istifa ettiğimi kamuoyuna saygı ile bildiriyorum. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızı bir baba dostu, büyük bir Lider, benim penceremden Müminlerin Emini olarak görmeye devam edeceğim. Bundan sonra da nerede ve ne zaman ihtiyaç olursa, Liderimin yanında durmaktan bir an için bile tereddüt etmeyeceğim bilinmelidir. Bu vesileyle çocuklarıma, anneme, aileme daha çok vakit ayıracağım inşallah.”