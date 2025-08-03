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Avukat Özer, "Demirtaş tahliye olabilir" dedi: Demirtaş'ın kendi avukatı açıklama yaptı

Avukat Mesut Özer, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eylül ayında tahliye edilebileceğini söyledi. Demirtaş'ın avukatlarından Ramazan Demir, "Mesut Bey kendi görüşünü ve beklentisini açıklamıştır. Meslektaşlarımızı ve gazeteci arkadaşlarımızı bu konuda daha hassas davranmaya davet ediyoruz" dedi.

Haber Merkezi
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Avukat Özer, "Demirtaş tahliye olabilir" dedi: Demirtaş'ın kendi avukatı açıklama yaptı
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Avukat Mesut Özer, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın önümüzdeki ay tahliye edilebileceğini öne sürdü.

Avukat Özer, Irak merkezli Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, TBMM kurulacak komisyonun, değişmesi gereken yasaları değiştirmeye ve düzeltmeye hazırlandığını belirterek, "Komisyon, öneriyi Meclis'e sunacak ve onaylanması için 301 milletvekilinin oy kullanması gerekiyor" dedi.

Selahattin Demirtaş'ın durumu hakkında da konuşan Özer, Demirtaş'ın önümüzdeki ay tahliye edilecebileceğini ifade etti. 

Avukat Demir: Özer Demirtaş’ı temsile yetkili avukatlardan değildir

Haberin kamuoyunda yankı bulmasının ardından Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın da sosyal medya hesabını takip ettiği Demirtaş'ın avukatı Ramazan Demir'den Mesut Özer'in açıklamalarına şu yanıt geldi:

"Av. Mesut Özer Sn. Demirtaş’ı temsile yetkili avukatlardan değildir. Mesut Bey kendi görüşünü ve beklentisini açıklamıştır. Meslektaşlarımızı ve gazeteci arkadaşlarımızı bu konuda daha hassas davranmaya davet ediyoruz."

Tahliye talebi reddedilmişti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin üçüncü kez hak ihlali kararı vermesinin ardından avukatları tarafından Demirtaş hakkında yapılan tahliye talebi temmuz ayında reddedilmişti.

"Barışla birlikte Türkiye'de yeni bir sayfa açılacak"

Demirtaş, DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu aracılığıyla kamuoyuna mesaj gönderdi.

"Umut ediyoruz ki barışla birlikte Türkiye'de yeni bir sayfa açılacak ve aydınlık bir geleceği hep birlikte inşa etmek için çok daha güçlü bir zemin oluşacaktır" diye Demirtaş'ın mesajının tamamı şu şekilde:

"Değerli vekilimiz Sn. Gergerlioğlu aracılığıyla selam ve dayanışma duygularını ileten tüm dostlara bizden de yürek dolusu selam, sevgiler. Herkes için gerçek bir adalet, eşitlik ve demokrasi mücadelesine yılmadan devam ederken ısrarla barış demeye de devam edeceğiz. Umut ediyoruz ki barışla birlikte Türkiye'de yeni bir sayfa açılacak ve aydınlık bir geleceği hep birlikte inşa etmek için çok daha güçlü bir zemin oluşacaktır. Özgürlük dolu günlere."

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