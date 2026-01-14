Avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı verildi

“Rüşvete aracılık etme” suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hakkında hapis talep edilen avukat Rezan Epözdemir hakkında yurtdışına çıkış yasağı şeklinde tahliye kararı verildi.

Epözdemir 13 Ağustos 2025’te tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi’ne gönderilmişti.

Ne oldu?

Rezan Epözdemir, “rüşvet”, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım”, “siyasal ve askeri casusluk” suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 10 Ağustos’ta gözaltına alındı. Epözdemir 13 Ağustos’ta emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Rezan Epözdemir üzerine atılı rüşvete aracılık etmek suçundan tutuklanması, silahlı terör örgütüne yardım etme ve siyasal ve askeri casusluk suçlarından yurtdışına çıkma yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Epözdemir, 13 Ağustos'ta rüşvet suçundan tutuklandı. Mahkeme, savcılığın, terörle ilgili suçlamadan yurtdışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol talebini ise reddetti.

Rezan Epözdemir ifadesinde ne dedi?

Epözdemir savcılıkta verdiği ifadede bütün suçlamaları reddetti.

Rezan Epözdemir ifadesinde öncelikle soruşturmanın yetkisiz makam tarafından yürütüldüğünü öne sürdü. Ayrıca Epözdemir, 2802 sayılı kanunun 86. maddesi uyarınca dosyanın Hakimler Savcılar Kurulu’na gönderilmesi gerektiğini savundu, benzer bir dosyanın daha önce HSK’ya gönderildiğini belirtti.

Epözdemir, bu yönde Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi kararlarını dosyaya sunduğunu ifade etti. Özel hayata ilişkin belgelerin imha edilmesini, kıymetli evrakların ise iade edilmesini talep etti.

Çallı ile tanışıklığı 2007’ye dayanıyor

Epözdemir, ihraç edilen savcı Cengiz Çallı ile 2007 yılında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’nda tanıştığını anlattı, o dönem İstanbul Barosu temsilcisi olduğunu söyledi.

Çallı’nın 2020 yılından itibaren vekaletini aldığını belirten Epözdemir, “Cengiz Çallı ile tatile ya da mesai dışında yemeğe gittiğimi hatırlamıyorum” dedi.

Epözdemir, tatil veya yemek gibi özel ilişkilerin dosya ilişkisi bulunmadıkça hukuken sorun teşkil etmediğini söyledi.

Epözdemir, Çallı’nın soruşturmalarına hiç vekalet sunmadığını iddia etti, 2021 Nisan’dan sonra işlerinin yoğunlaşması nedeniyle makam ziyaretlerini bıraktığını söyledi.

Atalay Demirbaş’ı “dolandırıcı” olarak tanımladı

Epözdemir, rüşvet davası şüphelisi Atalay Demirbaş hakkında sorulan sorulara da yanıt verdi, Demirbaş’la ortak arkadaş vasıtasıyla tanıştığını söyledi.

Epözdemir, “2018’de vekalet verdiğini ancak dolandırıcı olduğunu öğrenince istifa ettiğini” anlattı.

“Atalay Demirbaş adli sicil kaydına bakıldığında görüleceği üzere dolandırıcıdır” diyen Epözdemir, Demirbaş’ın 5 yıldır kendisinden para talep ettiğini iddia etti.

Epözdemir, Zihni Çakır ile geçmişte hukuki ihtilafları bulunduğunu, söz konusu şahsın lehine tanıklık yaptığı dosyalarda kendisine kumpas kurduğunu savundu.

“Bonolar alacak ilişkisiyle ilgili” iddiası

Epözdemir, WhatsApp mesajlaşmalarına dayandırılan rüşvet iddialarını da çelişkili bulduğunu belirtti.

07 Temmuz 2021 tarihli mesajlaşmanın, iddia edilen para alışverişi tarihleriyle uyuşmadığını, şüpheli olarak gösterilen paranın kendisine değil Cengiz Çallı’ya ait olacağını söyledi.

Ayrıca, ofisinde ele geçirilen 09 Temmuz 2021 tarihli bonoların da hukuka aykırı delil niteliğinde olduğunu, bu belgelerin alacak iddiasını tevsik eden evrak olduğunu belirtti.

Epözdemir ayrıca Sultangazi Halkbank şubesinde borç para verdiğine şube müdürü Hüseyin Mercan ve müşteri Veysi Karaman’ın şahit olduğunu söyledi, bu kişilerin dinlenmesini talep etti.

Tatil ücretleri de soruldu

Epözdemir, soruşturma kapsamında kendisine uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep etti.

Oğlunun Londra’daki dil eğitimi nedeniyle seyahat planlarının bulunduğunu belirten Epözdemir, uçak rezervasyonlarına dair belgeleri dosyaya sundu. Ayrıca, aleyhinde beyanda bulunan kişiler hakkında TCK’nın 267. maddesi uyarınca iftira suçundan soruşturma başlatılmasını talep etti.

Epözdemir’in avukatları Ahmet Gökçen, Murat Öksüz ve Tahsin Emircan Bilginer de müvekkillerinin beyanlarını tekrar ederek, herhangi bir adli kontrol tedbiri uygulanmadan serbest bırakılmasını talep etti.

Rezan Epözdemir hakkında iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nca başlatılan soruşturma tamamlandı. 14 Ağustos’ta tutuklanan Epözdemir hakkında 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istendi.