  3. Avukat Rezan Epözdemir'e yönelik "rüşvet" soruşturması: 1 şüpheli gözaltına alındı
Avukat Rezan Epözdemir'e yönelik "rüşvet" soruşturması: 1 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından avukat Rezan Epözdemir hakkında "rüşvet" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında 1 şüphelinin gözaltına alındığını açıklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, avukat Rezan Epözdemir hakkında "rüşvet", silahlı terör örgütü "FETÖ/PDY'ye yardım" ile "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından başlatılan iki ayrı soruşturma sürüyor.

"Rüşvet" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, tanık A.D'nin iddialarında adı geçen C.Ç'nin eski katibinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheli, polis ekiplerince Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Şüphelinin savcılıktaki işlemleri sürüyor. Bu arada emniyetteki işlemleri devam eden avukat Rezan Epözdemir'in de yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Ne olmuştu?

Avukat Rezan Epözdemir, başsavcılıkça, "rüşvet", "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım" ile "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 10 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı.

Gizlilik kararı verilen "rüşvet" soruşturması kapsamında ifadesi alınan tanık A.D, Epözdemir'in rüşvet aldığı 3 farklı eylem olduğuna ilişkin iddiada bulunmuştu.

Tanık A.D, Epözdemir'in vekalet ilişkisi bulunmayan 2021 yılındaki olayda, Epözdemir ile C.Ç'nin, bir tahliye işlemi karşılığında 75 bin dolarlık kısmı tahliye öncesinde, kalan 75 bin dolarlık kısmı da tahliye sonrasında olmak üzere 150 bin dolar rüşvet aldıklarını, bu rüşvetin 75 bin dolarlık kısmının C.Ç. tarafından 7 Temmuz 2021'de Epözdemir'e götürüldüğünü öne sürmüştü.

Yine dosya kapsamındaki "WhatsApp" kayıtlarının da 7 Temmuz 2021 tarihinde 75 bin dolar rüşvet alındığının doğrulandığı vurgulanmıştı.

