Avukat Rezan Epözdemir'in ilk duruşma tarihi belli oldu

Avukat Rezan Epözdemir hakkında rüşvet iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı ve 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. Davanın ilk duruşması 19 Aralık’ta yapılacak.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında 10 Ağustos'ta gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir "rüşvete aracılık etmek" suçlamasıyla 14 Ağustos'ta tutuklandı. Epözdemir, "rüşvet" ve "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım" ile "siyasal ve askeri casusluk" suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. Epözdemir'in tutuklandığı soruşturma 2022 yılındaki olaylara dayanıyor.

Savcılığın rüşvet suçlamasıyla tutuklama istemi yazısında Epözdemir'in, 2022'de meslekten ihraç edilen savcı C.Ç. ile maddi ilişkilerine yönelik iddialar yer alıyor. Savcılık Epözdemir'in C.Ç'ye o dönemki savcılık maaşı ile geri ödenmesi mümkün olmayan paralar verdiğini savunuyor.

Savcılık tutuklama istemi yazısında, Epözdemir'in bu iddialar karşısında, "ne borç verildiğine ne de borcun geri ödendiğine dair delil niteliği taşıyan herhangi bir belgeyi ibraz edemediği" kaydediliyor. Avukat Epözdemir'le ilgili soruşturma kapsamında, C.Ç'nin katibi de gözaltına alındıktan sonra etkin pişmanlık ifadesi kapsamında serbest bırakıldı. Kamuoyunda ses getiren çok sayıda davanın avukatı olan Epözdemir'in evinde ve İstanbul Levent'teki hukuk bürosunda Terörle Mücadele ve Mali Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri arama yapmıştı. Polis çeşitli dijital materyallere el koymuştu. Epözdemir'in pasaportuna da tahdit konulmuştu.