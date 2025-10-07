Avukat Serdar Öktem cinayetinde gözaltı sayısı 13'e yükseldi

Avukat Serdar Öktem Şişli'de düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Otopsi raporu da ortaya çıkan Öktem'in vücuduna isabet eden kurşunların "tek başına öldürücü nitelikte" olduğu belirtildi.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi olarak bilinen Öktem'in öldürülmesi hakkında gözaltına alınanların sayısı 13'e yükseldi.

Ne oldu?

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin davada yargılanması devam eden avukat Serdar Öktem dün (6 Ekim) akşam saatlerinde Gayrettepe’de silahlı saldırıya uğradı. Öktem, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Saldırı sonrası çekilen görüntülerde, aracın şoförünün bulunduğu bölüme en az 5 kurşun isabet ettiği görüldü.

Serdar Öktem suikastında gözaltı sayısı 13’e yükseldi. Şüphelilerden 2’si 18 yaşından küçük.

Otopsi raporunda ne yazıyor?

Bu sabah açıklanan otopsi raporunda Öktem’in saldırıdan hemen sonra Liv Hospital Ulus Hastanesi’ne “ölü” olarak geldiği belirtildi. Raporda ölümün, kafatası ve yüz kemik kırıkları ile birlikte beyin kanaması, beyin doku harabiyeti ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç ve dış kanama sonucu meydana geldiği belirtildi.

Kafa bölgesine isabet eden 1 adet yaralanmasının, yüzüne isabet eden yaralanmalarından en az 1 tanesinin, sol koluna isabet eden yaralanmalarından en az 1 tanesinin ayrı ayrı tek başına öldürücü nitelikte olduğu tespit edildi.