Avukat Serdar Öktem'in cenaze programı belli oldu

6 Ekim günü İstanbul Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde, saat 16.00 sularında aracındayken uzun namlulu silahlarla hedef alınan Avukat Serdar Öktem, saldırı sonrası hastaneye kaldırılmış ancak hayatını kaybetmişti.

Öktem’in cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi.

Cenaze töreni nerede, saat kaçta?

Serdar Öktem’in cenazesi, 8 Ekim Çarşamba günü Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından defnedilecek.

Cenaze töreni sonrasında Kocasinan Mezarlığı’na defnedileceği bildirildi.

Serdar Öktem kimdir?

Serdar Öktem, Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Özellikle ceza hukuku, icra ve iflas hukuku, şirketler hukuku, fikri sınai haklar hukuku, gayrimenkul hukuku, aile hukuku, tüketici hukuku ve ticaret hukuku alanlarında çalışmalar sürdürmüştür.

Avukat Öktem, kamuoyunda Sinan Ateş suikastı ile anılıyor ve davanın önemli isimlerinden biri olarak biliniyordu.

Zincirlikuyu’daki suikastla ilgili soruşturma devam ediyor. Güvenlik güçleri olayla ilgili çok yönlü inceleme yürütüyor.