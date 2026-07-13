Avukata "izinsiz SMS" atan tasarruf finansman şirketine KVKK'dan 1 milyon lira ceza

Kayseri'de avukat Ahmet Şahin, açık rızası ve bilgisi olmadan cep telefonuna pazarlama amaçlı SMS gönderildiği gerekçesiyle bir tasarruf finansman şirketini Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK)'ya şikâyet etti.

Başvuruyu değerlendiren KVKK, şirkete 1 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Şirket, telefon numarasının başka bir müşteri tarafından sisteme eklendiğini savundu

Edinilen bilgiye göre, geçen yıl şirket tarafından işletilen program kapsamında Şahin'in cep telefonu numarasına açık rızası alınmadan pazarlama amaçlı SMS gönderildi.

Şahin, daha sonra şirket tarafından sesli aramalar da yapılması üzerine, "açık rızasının alınmadığı ve aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmediği" gerekçesiyle elindeki bilgi ve belgelerle KVKK'ya başvurdu.

Kurumun bildirimi üzerine açıklama yapan finansman şirketi ise telefon numarasının başka bir müşteri tarafından sisteme eklendiğini, şikâyetin ardından tüm verilerin sistemden kalıcı olarak silindiğini ve SMS panellerinden engellendiğini bildirdi.

KVKK: Açık rıza olmadan ticari ileti gönderilemez

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında değerlendirme yapan KVKK Kurulu, açık rızanın veri işleme faaliyetinden önce, tereddüde yer bırakmayacak şekilde alınması gerektiğini vurguladı.

Kurul kararında, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile İleti Yönetim Sistemi (İYS) düzenlemelerine de atıfta bulunularak, veri sahibinin onayı olmadan ticari elektronik ileti gönderilmesinin hukuka aykırı olduğu belirtildi.

Ayrıca, Ahmet Şahin'in bilgisi ve açık rızası olmadan cep telefonu numarasının üçüncü bir kişi aracılığıyla temin edilmesi de hukuka aykırı bulunarak şirkete 1 milyon lira idari para cezası uygulandı.

'Kişisel veriler dijital kimliğimiz'

Avukat Ahmet Şahin, yaşanan sürecin kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesinden kaynaklandığını belirterek, kişisel verilerin önemine dikkat çekti.

Şahin, "T.C. kimlik numaramız, telefon numaralarımız, IP adreslerimiz, ikametgah adreslerimiz, IBAN bilgilerimiz, bunların hepsi bir kişisel veridir. Bu anlamda da aslında kişisel veriler bizim bir anlamda dijital kimliğimiz oluyor" ifadelerini kullandı.

Geçen yıl bir tasarruf finansman şirketinin telefon numarasını hukuka aykırı şekilde elde ederek sistemine kaydettiğini ve izinsiz SMS gönderdiğini belirten Şahin, daha sonra pazarlama amacıyla sık sık arandığını da ifade etti.

Şahin, kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde işlenmesinin suç olduğunu belirterek vatandaşlara şu çağrıda bulundu:

"Bu durum aslında milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Vatandaşlarımızın da başına böyle bir olay geldiği zaman vakit kaybetmeden Kişisel Verileri Koruma Kurumuna şikayet etmelerini tavsiye ederim."

Şahin, kişisel verilerin satılabildiğini, yurt dışına aktarılabildiğini ve farklı firmalarla paylaşılabildiğini belirterek, "Bu aslında bizim için bir tehlikedir" dedi.