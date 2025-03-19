Avukatı açıkladı: Gözaltındaki Şişli Belediye Başkanı Şahan ile 24 saat boyunca iletişim kurulamayacak

CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşları sabah saatlerinde evlerine düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler arasında Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da yer alıyor.

Şişli Belediye Meclis Üyeleri başta olmak üzere CHP Şişli İlçe Başkanı Tamer Özcanlı, CHP Parti Meclisi Üyeleri, CHP Şişli ilçe örgütü Şişli Belediyesi önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamayı Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın Avukatı Hüseyin Ersöz gerçekleştirdi.

24 saat boyunca iletişim kurulamayacak

Şahan’ın avukatı Ersöz, hukuka aykırı bir şekilde adil yargılanma hakkına gölge düşürülen bir soruşturma süreciyle karşı karşıya olduklarını belirterek, süreci yakından takip ettiklerini söyledi.

Ersöz, dosyada avukatla görüş kısıtlaması olduğundan dolayı Şahan ile 24 saat boyunca iletişim kurulamayacağını söyledi.

"Hukuk nazarında sorgulanması gereken tartışmalı bir süreç"

Ersöz, “Temel itibariyle bir belediye başkanına yönelik olarak sabahın ilk saatlerinde gerçekleştirilmiş olan böyle bir operasyonun hukuka aykırı bir maiyete sahip olduğunu ve seçilmiş bir belediye başkanına yönelik olarak gerçekleştirilmiş olan bu işlemin hukuk nazarında ve hukuk güvenliği nazarında da sorgulanması gereken tartışmalı bir süreci işaret ettiğini ifade etmek gerekiyor" dedi.

Çok sayıda noktada yapılan operasyonlar dolayısıyla İstanbul’un tamamen yaşanılmaz bir şehir hale geldiğini ve bu süreçte avukatlar olarak müvekkillerine ulaşamadıklarının altını çizen Ersöz, “Bir hukuki yardımda bulunmak noktasında zorluklarla karşılaştık. Böylesine olağanüstü koşulların içerisinde yürütülen bir soruşturma sürecinin de nereye evrileceğini kestirmek noktasında bizler de ne yazık ki ciddi bir endişe duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Avukat arkadaşlarımız bu süreci yakından takip ediyor”

Ersöz, “En başından itibaren, sabah saatlerinde gerçekleşen arama ve el koyma işlemlerinden itibaren avukat arkadaşlarımız bu süreci takip ediyorlar. Ve bu konuyla ilgili olarak da gerekli hukuki desteği sağlamak noktasında da ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. Ancak burada da özellikle adil yargılanma hakkına gölge düşüren ve Resul Emrah Şahan'ın evinde gerçekleşen arama ve el koyma işlemlerine avukat arkadaşlarımızın alınmadığını, ona hukuki yardımda bulunma hakkının elinden alındığını da bir not olarak düşmek istiyorum. Bütün bu süreç temel itibariyle aslında birkaç haftadır sürekli kamuoyunun gündeminde tutulan ve ‘bu gözaltılar ne zaman gerçekleşecek?’ şeklinde sürekli bir tartışmayı da gündeme getiren bir maiyete sahip” dedi.

“Hukuka aykırı süreçle ilgili gerekli bilgilendirmeleri yapacağız”

Başkan Şahan’ın avukatı Ersöz, hukuka aykırı süreçle ilgili olarak, “Bu çerçevede, özellikle Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'a yönelik olarak gerçekleştirilmiş olan bu hukuka aykırı süreçle ilgili gerekli bilgilendirmeleri zaman zaman yapacağız. Ancak dosyada 24 saatlik bir avukatla görüş kısıtlamasında olduğunu ve bizlerin de 24 saat süreyle yönetimimize yani Sayın Başkan'a ulaşamayacağımızı, kendisiyle görüşemeyeceğimizi de bilmenizi istiyorum” ifadelerini kullandı.