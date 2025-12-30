Avukatı doğruladı: Gazeteci Fatih Altaylı dün akşam tahliye edildi

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında dün tahliye kararı verildi.

BBC Türkçe’ye bilgi veren Altaylı’nın avukatı, müvekkilinin 29 Aralık akşamı cezaevinden çıktığını doğruladı.

Ne oldu?

Fatih Altaylı, kendisine ait YouTube kanalındaki ifadeleri nedeniyle 22 Haziran'da gözaltına alınmış ve aynı gün tutuklanmıştı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 26 Kasım'daki son duruşmasında Fatih Altaylı'ya "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan beş yıl hapis cezası verilmişti.

Bu cezayı iyi hâl indiriminden dört yıl iki aya indiren mahkeme, tutukluluğunun devamına hükmetmişti.

Altaylı'nın dosyası, istinaf mahkemesine taşındı.

Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, sanık avukatlarının tahliye taleplerini değerlendirdi.

Daire, sanığın üzerine atılı suçun niteliğini, delillerin toplanmış oluşunu, kaçma şüphesinin bulunmayışını, yargılama neticesinde hakkında tesis edilen ceza miktarını ve tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak Altaylı'nın tahliyesine karar verdi.

Dairenin, dava dosyasına yönelik incelemesi devam ediyor.

"Bana verilen ceza ağır bir hukuksuzluk"

Fatih Altaylı, dört yıl iki ay hapis cezası sonrası YouTube kanalından açıklamalar yapmıştı.

Altaylı, "Bana verilen ceza ağır bir hukuksuzluk. Bunda herkes hemfikir, karara doğru diyen yok. Zaten benim de duruşma sonunda elimdeki savunma metnini, içtihat kararlarını yere fırlatmamın nedeni buydu" dedi.

Kendisine "verilebilecek en ağır cezanın verildiğini", indirimin ise "Yargıtay'a gitmesini engellemek için yapıldığını" savunan Altaylı, "Şu anda tek üzüntüm kaçma şüphesiyle tutukluluğumun devamı. Tutuklu olmaya değil, 'kaçar' denmesine dertleniyorum. Beni bu ülkeden sürgüne yollasalar bir yolunu bulup geri dönerim" ifadelerini kullandı.

Altaylı, "Umudum az; belli ki soğuk bir hücrede plastik bir sandalye üzerinde epey vakit geçireceğim" diye konuştu.

Kararın açıklanmasının ardından BBC Türkçe'ye değerlendirmelerde bulunan Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Avukat Bahar Gültekin Candemir, Altaylı'nın toplamda yaklaşık bir yıl cezaevinde kalabileceğini öngörmüştü.