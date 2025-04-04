Avukatı duyurdu: Mahir Polat sağlık raporu için cezaevi içindeki sağlık kuruluşuna sevk edildi

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın hastaneye sevk edildiği bildirildi.

Mahir Polat'ın avukatı Erkam Erdem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mahir Bey'i hastaneye sevk ediyorlar. Henüz hangi hastane olduğunu teyit edemedik" ifadelerini kullandı.

Sağlık raporu alınacak

Polat'ın avukatı Erdem, katıldığı televizyon programında canlı yayında duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdem, acil bir durum olmadığını Polat'ın cezaevindeki hastaneye sevk edildiğini belirtti. Daha önce talep edilen sağlık raporunun alınabilmesi için heyetin toplanacağı bilgisini verdi.

Mahir beyi hastaneye sevk ediyorlar. Henüz hangi hastane olduğunu teyit edemedik. — Erkam Erdem (@ErkamErdem1) April 4, 2025

Avukat Erdem, bir diğer paylaşımında ise canlı yayında söylediklerini yineledi ve "İlk edindiğimiz bilgiye göre Mahir Bey'in hastaneye sevki acil bir durum nedeniyle değil rapor alınması maksadıyla yapılmış. Cezaevi kampüsü içerisinde bulunan hastanede bir heyetin toplandığı ve bir değerlendirme yapacakları söyleniyor" dedi.

İlk edindiğimiz bilgiye göre Mahir beyin hastaneye sevki acil bir durum nedeniyle değil rapor alınması maksadıyla yapılmış. Cezaevi kampüsü içerisinde bulunan hastanede bir heyetin toplandığı ve bir değerlendirme yapacakları söyleniyor. — Erkam Erdem (@ErkamErdem1) April 4, 2025

Ne oldu?

İBB soruşturması kapsamında tutuklanan Mahir Polat, 21 Şubat tarihinde yaptığı paylaşımda, 4 sene içinde üçüncü kez anjiyo olduğunu açıklamıştı. 3 anjiyo sonucu kalbine 6 stent takıldığını aktaran Polat, 2 damarındaki tıkanmayı takip etmek zorunda olduğunu kaydetmişti.

Avukat Erkam Erdem, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mahir Polat'ın cezaevi koşulları bakımından önem arz eden iki rahatsızlığı bulunduğunu; bunların hipertansiyon ve kalp damarlarındaki tıkanıklıklar olduğunu belirtmişti.

Doktorlardan aldığı bilgiyi paylaşan Erdem, "Hipertansiyon kalp, beyin ve böbrekler üzerinde daimi olarak harabiyete neden oluyor. Kalp krizi ve beyin kanaması riskini ciddi şekilde gündeme getiriyor" ifadelerini kullanmıştı.

Mahir Polat, daha önce de yüksek tansiyon nedeniyle cezaevinde rahatsızlanmışmıştı. Avukatının açıklamasına göre, önce revire, oradan da cezaevi içerisinde bulunan hastaneye sevk edilmişti.