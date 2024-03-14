Avukatı duyurdu: Selahattin Demirtaş’a getirilen detaylı üst aramadan vazgeçildi

Demirtaş Savunma Grubu, Edirne cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a “avukat görüşü öncesi ve sonrasında dayatılan ayakkabı çıkartma şeklindeki hukuksuzluktan vazgeçildiğini” duyurdu.

Yapılan açıklamada, “Konuya gösterilen duyarlılık ve verilen destek için herkese teşekkür ediyor, müvekkilimiz Sayın Demirtaş'ın selamlarını iletiyoruz” denildi.

Avukat Ramazan Demir'in sosyal medya hesabından paylaştığı açıklama şöyle:

“Basına ve kamuoyuna;

Müvekkilimiz Sayın Selahattin Demirtaş'a, avukat görüşü öncesi ve sonrasında dayatılan ayakkabı çıkartma şeklindeki hukuksuzluktan, yapılan görüşmeler sonucunda vazgeçilmiştir.

Konuya gösterilen duyarlılık ve verilen destek için herkese teşekkür ediyor, müvekkilimiz Sayın Demirtaş'ın selamlarını iletiyoruz.

Demirtaş Savunma Grubu”