Avukatının mal varlıklarına tedbir kararı

Dilan ve Engin Polat çiftinin sosyal medya hesaplarından paylaştıkları gönderilerdeki lüks yaşantı tüm ülkenin gündemine oturmuştu.

Çiftin bu paylaşımları sonrasında ortaya pek çok iddia atılmış ve bu iddialar sonrası MASAK raporu hazırlanmıştı. Aynı zamanda çiftin tüm mal varlıklarına el konularak, yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti. Geçtiğimiz günlerde ise Dilan Polat'ın 15 şirketine polis baskını düzenlendi.

Tüm bu yaşananlara ilişkin Polat çiftinden yeni bir açıklama geldi. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada Polat çifti, MASAK’ın ön raporunda söz konusu suçlamaların bulunmadığını iddia etti.

Gazeteci Murat Ağırel ise sosyal medya hesabından açıklamaya ilişkin paylaşımda bulundu.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın suçlamaları reddettiği açıklamayı yalanlayan Ağırel, dosyanın daha da genişlediğini belirtti.

Ağırel, Dilan Polat ve Engin Polat'ın mali işlerine bakan Avukat Ahmet Gün ve 28 yakınının (1. ve 2 .derece akrabaları) mal varlıklarına tedbir konduğunu açıkladı.

Ağırel'in paylaşımı şöyle:

"Dilan ve Engin Polat açıklama yapmış.Açıklama da benim hakkaniyetli olduğumdan bahsedilmiş.Bu doğru ve sadece Polat ailesine mahsus değil.Gazetecilik ahlakı ve etik gereğidir. Hakkaniyetli olduğum gibi sözümün eriyim.Bu dosyayı sonuna kadar takip edeceğim."