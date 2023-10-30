Avukatının mal varlıklarına tedbir kararı
Kara para aklama, yasa dışı bahis ve vergi kaçırma gibi iddialarla haklarında soruşturma başlatılan ve mal varlıklarına el konulan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın mali işlerini yürüten Avukat Ahmet Gün ve 28 yakınının mal varlıklarına tedbir konulduğu ileri sürüldü.
Dilan ve Engin Polat çiftinin sosyal medya hesaplarından paylaştıkları gönderilerdeki lüks yaşantı tüm ülkenin gündemine oturmuştu.
Çiftin bu paylaşımları sonrasında ortaya pek çok iddia atılmış ve bu iddialar sonrası MASAK raporu hazırlanmıştı. Aynı zamanda çiftin tüm mal varlıklarına el konularak, yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti. Geçtiğimiz günlerde ise Dilan Polat'ın 15 şirketine polis baskını düzenlendi.
Tüm bu yaşananlara ilişkin Polat çiftinden yeni bir açıklama geldi. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada Polat çifti, MASAK’ın ön raporunda söz konusu suçlamaların bulunmadığını iddia etti.
Gazeteci Murat Ağırel ise sosyal medya hesabından açıklamaya ilişkin paylaşımda bulundu.
Dilan Polat ve Engin Polat'ın suçlamaları reddettiği açıklamayı yalanlayan Ağırel, dosyanın daha da genişlediğini belirtti.
Ağırel, Dilan Polat ve Engin Polat'ın mali işlerine bakan Avukat Ahmet Gün ve 28 yakınının (1. ve 2 .derece akrabaları) mal varlıklarına tedbir konduğunu açıkladı.
Ağırel'in paylaşımı şöyle:
"Dilan ve Engin Polat açıklama yapmış.Açıklama da benim hakkaniyetli olduğumdan bahsedilmiş.Bu doğru ve sadece Polat ailesine mahsus değil.Gazetecilik ahlakı ve etik gereğidir. Hakkaniyetli olduğum gibi sözümün eriyim.Bu dosyayı sonuna kadar takip edeceğim."
Dilan ve Engin Polat açıklama yapmış.Açıklama da benim hakkaniyetli olduğumdan bahsedilmiş.Bu doğru ve sadece Polat ailesine mahsus değil.Gazetecilik ahlakı ve etik gereğidir. Hakkaniyetli olduğum gibi sözümün eriyim.Bu dosyayı sonuna kadar takip edeceğim.— Murat AĞIREL (@muratagirel) October 30, 2023
Açıklama bence kamu… pic.twitter.com/M9XlIUF5IU