Avukatlara sıkı takip: Sosyal medya paylaşımları mercek altına alınıyor

Millî Eğitim Bakanlığının (MEB) sosyal medyada “fenomen” olarak öne çıkan öğretmenlere yönelik başlattığı denetim sürecinin ardından, benzer bir inceleme de avukatlar için hayata geçirilecek.

Hukuk camiasında etik kurallar ve mesleğin saygınlığını korumaya yönelik yeni düzenlemeler planlanıyor. Türkiye Barolar Birliği (TBB) öncülüğünde, yerel baroların desteğiyle avukatların sosyal medya kullanımına ilişkin bir rehber hazırlanacak. Paylaşımların bilgilendirme mi yoksa reklam niteliği mi taşıdığı ayrıntılı değerlendirilecek.

Rehberle, müvekkil mahremiyetini ihlal eden ve mesleğin etik sınırlarını aşan içeriklere karşı daha net bir denetim mekanizması oluşturulması hedefleniyor.

"Daha açık düzenleme şart"

Türkiye’de avukatların sosyal medya kullanımına dair özel bir mevzuat bulunmuyor, mevcut reklam yasağı ve ilgili hükümler uygulanıyor. TBB’nin güncel yönetmeliğine göre avukatların, çevrimiçi mecralarda bedelli ya da bedelsiz kendilerini öne çıkaran faaliyetlerde bulunmaları yasak.

Türkiye'nin haberine göre hukukçular, daha açık ve güncel düzenlemelere ihtiyaç olduğunu, rehberin hem müvekkilleri hem de mesleğin saygınlığını koruyacağını belirtiyor. Buna göre avukatlar kazanç ve faaliyetlerine ilişkin reklam niteliğinde paylaşımlar yapamayacak, mesleğin itibarını zedeleyebilecek açıklama ve davranışlardan kaçınmak zorunda olacak.