Avukatlarından Ramazan Gülten için tahliye başvurusu: HTS kayıtları tek başına delil olamaz

İBB'ye yönelik operasyonlar kapsamında “yolsuzluk” suçlamasıyla 30 Nisan’da tutuklanan İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ramazan Gülten, 141 gündür Silivri'deki Marmara Cezaevi’nde bulunuyor.

Tutukluluğun üçüncü ayında baba olan Gülten’in doğuma katılma talebi reddedilmişti. Avukatları Hüseyin Ersöz ve Enes Ermaner, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi’ne iletilmek üzere Cumhuriyet Başsavcılığı’na yeni bir tahliye başvurusu yaptı.

“Danıştay soruşturma izni vermedi”

Avukat Ersöz, Gülten’e yöneltilen suçlamaların, vekaleten görev yaptığı dönemde imzaladığı encümen kararına ve HTS kayıtlarına dayandırıldığını söyledi.

Danıştay Birinci Dairesi’nin 29 Aralık 2022 tarihli kararıyla söz konusu ihaleye ilişkin soruşturma izninin kaldırıldığını hatırlatan Ersöz, buna rağmen Gülten’in tutuklu bulunduğunu belirtti.

“HTS kayıtları tek başına delil olamaz”

Savunma makamı, Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tuna Tuğcu ve Prof. Dr. Cem Ersoy’dan bilimsel mütalaa alarak dosyaya sundu. Raporda, HTS kayıtlarının 0–100 metre hassasiyetinde konum bilgisi vermesinin teknik olarak imkânsız olduğu ve bu nedenle tek başına delil sayılamayacağı belirtildi.

Ersöz, Gülten hakkındaki iddiaların sosyal ve iş ilişkilerinin “örgütsel ilişki” gibi gösterildiğini söyleyerek, bu hafta içinde tahliye talebine dair karar verilmesini beklediklerini açıkladı.

Hüseyin Ersöz, sosyal medya hesabından paylaştığı tahliye başvurusu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten yaklaşık '5 aydır' Silivri Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunmakta.

Ramazan Gülten hakkındaki isnatlar, Genel Sekreter Yardımcılığı görevine 'vekaleten' baktığı dönem imza attığı encümen kararı ile HTS verilerine dayandırılıyor. Encümen kararına konu ihale sürecine dair Danıştay Birinci Dairesi’nin 2022/1622 E ve 29.12.2022 tarihli kararıyla 'soruşturma izninin kaldırılmasına karar verilmiş olmasına karşın' Ramazan Gülten'in özgürlüğü halihazırda kısıtlanmaya devam ediyor.

Diğer yandan dosyada yer alan diğer İBB bürokratlarıyla kurulmaya çalışılan sözde 'örgütsel ilişki' ise gerçekte sosyal ve iş ilişkisi olsa da bu konuda soruşturma makamı tarafından savunmalarımızın hiçbiri göz önüne alınmadığını ifade etmeliyiz.

Bu sebeple HTS kayıtlarının örgütsel ilişki yada faaliyete konu olmayacağını ortaya koymak adına Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Tuna Tuğcu ve Prof. Dr. Cem Ersoy'dan bilimsel mütalaa alarak soruşturma dosyasına sunduk. Mütalaa da HTS kayıtlarının tek başına delil olarak kabul edilemeyeceği aşağıdaki şekilde ifade edilmiş:

'... Ramazan Gülten’e yöneltilen bu sorudan anlaşıldığı kadarıyla kolluk kuvveti HTS kayıtlarından 0-100 metre hassasiyet ile konum belirlendiğini düşünmekte ve buna göre bir filtreleme yapmaktadır. Yukarıda Bölüm 2, 3 ve 4’te detaylı şekilde anlatıldığı üzere, HTS kayıtları kullanılarak bu nitelikte konum bilgisi elde edilmesi mümkün değildir.

Kaldı ki HTS kayıtları sinyal gücü ve zamanlama ilerlemesi bilgilerini içermediği için 500 metre kriterinden 0-100 metre kriterine geçmek teknik ve teorik olarak mümkün değildir. Başka bir deyişle, teknolojinin sahip olmadığı bir 'detay bilgisi' üzerine daha hassas filtreleme yapılamaz.

Bu da göstermektedir ki kullanılan 'daraltılmış baz alanı' tekniği gerçek bilgilerle yapılan bir hesaplamaya değil, (muhtemelen sinyal gücünün sadece mesafe ile orantılı şekilde azaldığı düşünülerek) dar bir şekilde kapsama alanı varsayımıyla ve teorik olarak imkansız bir iyileştirme yoluna gidilmiştir.

Bu varsayıma dayanarak Ramazan Gülten’in bu kişilerle 100 metre mesafede birlikte olduğunun iddia edilmesi bilimsel açıdan mümkün değildir.”

Tahliye talebimizle ilgili olarak bu hafta içinde bir karar verilmesini bekliyoruz."