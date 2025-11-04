Avukatlık asgari ücret tarifesi 2026 (güncel); 1 dava için avukat kaç TL alır? Avukatlık asgari ücret tarifelerinde değişikliğe gidildi. Konuya ilişkin TBB’nin tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Böylece avukatların danışmanlık ücretleri de değişti.

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 2026 (GÜNCEL)

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi yeniden belirlendi. Yeni tebliğe göre, maktu ücretlere ilişkin yaklaşık yüzde 36 oranında artış sağlandı. Dava ücretleri 9 bin lira ile 120 bin lira arasında olacak.

Takip edilen davalarda belirlenen maktu ücretler, asliye mahkemelerinde 45 bin, sulh hukuk mahkemelerinde 30 bin, tüketici mahkemelerinde 22 bin 500 lira olarak belirlendi.

Hukuk camiasında merakla beklenen 2026 yılı avukatlık asgari ücret tarifesi çalışmaları, Türkiye Barolar Birliği tarafından hız kazandı. Barolar Birliği’nin 2025/49 sayılı duyurusuna göre, 2025–2026 dönemi avukatlık asgari ücret tarifesi Ekim ayı sonuna kadar hazırlanarak Adalet Bakanlığı’na sunulacak.

Mevcut tarifeye bakıldığında, 2025–2026 yılı için “tavsiye niteliğinde” olarak belirlenen ücretler açıklandı. Örneğin Sulh Hukuk Mahkemeleri davalarında asgari ücret 18.000 TL, Asliye davalarında 30.000 TL olarak belirlendi.

Ayrıca, zorunlu sözleşmeli avukat ücretleri anonim şirketlerde 32.000 TL, özel kişi ve tüzel kişilerin sözleşmeli avukatlarına ödeyecekleri ücretler ise 25.000 TL olarak tarifeye eklenmişti.

Ancak bu ücretlerin yalnızca “tavsiye niteliğinde” olduğu ve fiili sözleşmelerde tarafların karşılıklı anlaşmasıyla daha yüksek ücret belirlenebileceği de ayrı bir husustur.

1 DAVA İÇİN AVUKAT KAÇ TL ALIR?

Ağır ceza ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için maktu ücret 65 bin liraya çıktı.

İcra dairelerinde yapılan takipler için bu oran 9 bin, tahliyeye ilişkin icra takipleri için ise 20 bin lira oldu.

Avukatlara büroda sözlü danışma ücreti ilk 1 saat için 4 bin lira, sonraki her 1 saat için bin 800 lira, çağrı üzerine gidilen yerde 1 saate kadar ise 7 bin lira olarak belirlendi.

Bu tebliğe göre avukatlara, kira sözleşmesi ve benzeri sözleşmelerin hazırlanması için 8 bin lira, tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname benzeri belgelerin hazırlanması için ise 32 bin lira ücret ödenecek.