Avukatlık ücretleri zamlandı! İşte 2025-2026 avukatlık ücretleri

Türkiye Barolar Birliği’nin yeni ücret tarifesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Avukatlık ücretlerine farklı oran aralığında artışlar yapıldığı belirtildi. Yeni avukatık ücretleri Resmi Gazete'de listelenerek duyuruldu.

Yeni tarifeye göre, avukata büroda sözlü danışma saat ücreti 3 bin 500 TL, takip eden her saat için 1500 TL, her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesi 4 bin 500 TL, tüzük, yönetmelik, vasiyetname, vakıf senedi hazırlanması 24 bin TL, kira sözleşmesi hazırlanması 6 bin TL olarak belirlendi.

Tüketici mahkemelerinde görülen kredi taksitlerinin veya faizinin uyarlanması davaları için ücret 14 bin TL, tüketici mahkemelerinde görülen davalar için 15 bin TL, vergi mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için duruşmasız 18 bin, duruşmalı ise 36 bin TL olarak belirlendi. Yeni tarifeye göre, anonim şirketlerde bulundurulması zorunlu olan sözleşmeli avukatların alacağı ücret 15 bin 800 TL'den 32 bin TL'ye çıkarıldı.

Sulh hukuk mahkemelerinde dava ücretleri 10 bin 700 TL'den 18 bin TL'ye yükseltildi. Sulh Ceza Mahkemesinde görülen davalar için yeni ücret 13 bin 500 TL olarak tespit edildi. Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalarda yeni ücret 30 bin TL oldu.

Çocuk teslimi ile ilgili işlemler

Ağır ceza ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için belirlenen artış oranı yüzde 61 ile 48 bin TL'ye çıkarıldı. Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam ve tedbir kararlarının yerine getirilmesine muhalefetten kaynaklanan işler için avukatlık ücreti 12 bin TL olarak belirlendi. Bölge adliye mahkemeleri ile bölge idare mahkemelerinde görülen işlerin takipleri için ilk derecede görülen davalar için 25 bin TL, istinaf yoluyla görülen bir duruşması olan işler için 16 bin TL olarak tespit edildi.

Yeni ücretler şöyle:

Ağır ceza davalarında: 65 bin TL

Asliye mahkemelerinde görülen davalarda: 45 bin TL

Sulh hukuk davalarında: 30 bin TL

Tüketici davalarında: 22 bin 500 TL

İcra takiplerinde: 9 bin TL

Tahliyeyle ilgili icra işlemlerinde: 20 bin TL

İdare ve vergi davalarında: 30 bin TL

Ayrıca, şirketlerde çalıştırılması zorunlu sözleşmeli avukatların alacağı aylık ücret 45 bin TL’ye, yapı kooperatiflerinde görev yapan avukatların ücreti ise 27 bin TL’ye çıkarıldı.