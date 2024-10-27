Avukattan Narin Güran cinayeti açıklaması: Baba Arif Güran'ın müşteki olması hukuka aykırı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 19 gün sonra dere yatağında, çuval içinde, üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cesedi bulunan Narin Güran cinayeti davası 7 Kasım’da görülecek. Avukat Mehdi Özdemir, baba Arif Güran’ın olayı bilmesine rağmen delillerin karartılmasında dahli olabileceğini anımsatarak müşteki sıfatıyla davaya katılmasının hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar’ın “İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanacağı davada 12 sanık bulunuyor.

Daha önce Evrensel’e konuşan Diyarbakır Barosu Narin Güran Cinayeti Soruşturma Cinayeti Soruşturma Komisyonu üyesi Avukat Mehdi Özdemir, iddianamenin eksik soruşturmayla hazırlandığını, cinayetin arka planında olan birçok kişinin soruşturmadan muaf tutulduğu değerlendirmelerinde bulunmuştu.

Soruşturmaya ilişkin yeni bir açıklamaya pan Avukat Özdemir, Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesince Mahkemesince baba Arif Güran’ın müşteki olarak kaydının yapılması kararı verildiğini belirtti. Arif Güran’ın olayın yaşandığı gün Batman’da olduğunu ifade eden Özdemir, Narin’in cansız bedeninin bulunmasından sonraki süreçte baba Arif Güran’ın doğrudan olayı bilmesine rağmen soruşturma makamlarına gerekli bilgiyi vermediği, bununla birlikte delillerin gizlenmesi, karartılması ve yok edilmesine ilişkin olarak da hakkında bir soruşturma sürecinin yürütüldüğünü anımsattı.

Özdemir, “Narin’in doğrudan katledilmesine ilişkin bir fiili eylemi olmamakla birlikte, soruşturma süreci içerisinde bu tarz delillerin kaybedilmesinde rolü ve sorumluluğu bulunan baba açısından, müşteki sıfatıyla doğrudan suçtan zarar görme ihtimali bulunduğu noktasındaki bir tespit, kendi içerisinde hukuka aykırıdır. Bu tespit Narin’in katledilmesine ve sonrasında kaybettirilmesine ilişkin süreç içerisinde sorumluluğu bulunan bir kişinin müşteki olarak yararlanması, bizce Narin’in faillerinin açığa çıkmasını engelleyici bir pozisyon yaratmaktadır” diye kaydetti.