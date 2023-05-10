Avustralya'dan vize ücretlerine yüzde %40 zam

Avustralya hükümeti, Haziran ayından itibaren ziyaretçi ve göçmen vize türlerinin başvuru ücretlerinde yüzde 6 ila 40 arasında bir zam yapacak.

ABC News'in haberine göre, bu zamla gelecek beş yılda 665 milyon dolarlık bir gelir elde edilmesi hedefleniyor.

Yapılan açıklamada bu gelirin vize süreçleriyle diğer kamusal hizmetlerin geliştirilmesinde kullanılacağı belirtildi.

Kısa süreli ziyaretçi, çalışma ve eğitim vizesi gibi vize türlerinde yüzde 15'lik bir artış olacakken, yatırımcı ve girişimci vize türlerindeki artış oranı yüzde 40 olarak belirlendi.

Avustralya Göç Enstitüsü Başkan Yardımcısı Con Paxinos, artışların hükümet gelirleri için iyi olacağını ancak Avustralya'ya gelmek isteyen ailelere "çok ciddi" bir darbe vuracağını söyledi.