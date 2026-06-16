Axios: CIA Direktörü, İran'ın nükleer tavizlerine ilişkin kuşkularını Trump'a iletti

Amerikan haber platformu Axios'un üç kaynağa dayandırdığı haberinde, Trump'ın, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatı duyurmadan önce, danışmanları ve yönetimin üst düzey yetkilileriyle bir dizi toplantı yaptığı belirtildi.

Toplantılar kapsamında masaya yatırılan istihbarat bulgularının, İranlı yetkililerin anlaşmaya ilişkin kendi aralarındaki değerlendirmeleri ile hem arabuluculara hem de ABD'li yetkililere ilettikleri mesajlar arasında tutarsızlık bulunduğuna işaret ettiği öne sürüldü.

Haberde, Ratcliffe'in, söz konusu istihbarat değerlendirmelerine dayanarak İran'ın, olası anlaşma için ABD'nin talep ettiği nükleer adımları atıp atmayacağı konusundaki şüphelerini Trump'a ilettiği öne sürüldü.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in de görüşmelerde mutabakat zaptına ilişkin çekincelerini aktardığı iddia edildi.

Mutabakat 19 Haziran'da imzalanacak

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran'ın mutabakata vardığını duyurmuştu. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de ABD ile mutabakata varıldığını doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını açıklamıştı.