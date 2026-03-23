Axios: Türkiye, Mısır ve Pakistan ABD ile İran arasında arabuluculuk yapıyor

ABD’li haber sitesi Axios'un haberine göre, Türkiye, Mısır ve Pakistan son iki gündür ABD ile İran arasında iletişimi kurulmasına aracılık ediyor.

Bir ABD kaynağı, söz konusu üç ülkenin dışişleri bakanlarının Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi ile ayrı ayrı görüştüğünü belirtti.

Konuya ilişkin ayrıntılara hâkim bir kaynak ise "Arabuluculuk süreci devam ediyor ve ilerleme kaydediliyor. Savaşın sona erdirilmesi ve tüm açık meselelerin çözüme kavuşturulması ele alınıyor. Yakında yanıt almayı umuyoruz" dedi. Beyaz Saray, yorum talebine henüz yanıt vermedi.