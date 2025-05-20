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Ayakkabı devi Türkiye'deki müşterileri uyardı, özür diledi: Bu bilgileriniz sızmış olabilir!

Dünyaca ünlü ayakkabı devi Adidas’ın Türkiye hesabından yapılan açıklamada, müşteri isimleri, e-posta adresleri, telefon numaraları, cinsiyet ve doğum tarihi gibi kişisel verilerin çalındığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Ayakkabı devi Türkiye'deki müşterileri uyardı, özür diledi: Bu bilgileriniz sızmış olabilir!
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Ünlü spor giyim markası Adidas'ın Türkiye resmi hesabı, müşteri verilerine dair bir 'güvenlik ihlali' yaşandığını ve bilgilerin sızdırıldığını duyurdu. Yapılan resmi 'özür' açıklamasında, müşterilerin isim, e-posta adresi, telefon numarası, cinsiyet ve doğum tarihi gibi iletişim bilgilerinin ele geçirildiği ifade edildi.

Adidas’tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Değerli müşterimiz, yakın zamanda yaşadığımız ve verilerinizi etkilemiş olabilecek bir sorun hakkında sizi bilgilendirmek amacıyla sizlere ulaşmaktayız.

Ne oldu?

Adidas yakın zamanda Adidas’ın müşterileriyle ilgili bazı verilerin yetkisiz bir üçüncü tarafa ifşa edildiği konusunda bilgilendirilmiştir.

Hangi bilgiler etkilenmiştir?

Söz konusu veriler, müşteri hizmetlerine ekibimizle iletişime geçmiş olan müşterilere ilişkin iletişim bilgilerinden oluşmaktadır. Bu bilgiler arasında isim, e-posta adresi, telefon numarası, cinsiyet ve doğum tarihi yer alabilmektedir. Ödeme kartı bilgileri gibi hiçbir finansal bilgi veya şifre olaydan etkilenmemiştir.

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