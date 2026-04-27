Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül hakkında soruşturma açıldı

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya paylaşımları nedeniyle Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül hakkında soruşturma açıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, soruşturma kapsamda mülkiye müfettişi görevlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, Eligül'ün, Edirne Valiliği hukuk müşaviri olarak görevlendirildiği kaydedildi.

Ne olmuştu?

Ankara Ayaş’ta 23 Nisan kutlamalarında belediye basın sorumlusunun Kaymakamlık tarafından tören alanına alınmadığı iddiası üzerine Kaymakam Muharrem Eligül hem Türkçe hem de Arapça olarak "Bismillahirrahmanirrahim" diyerek başladığı bir mesaj yayımlamıştı.

Eligül, mesajı kısa süre sonra sildi. Eligül, sildiği paylaşımda; "Belediye görevlileri tören alanında gayet özgür bir şekilde fotoğraf ve video çekimi yapmışlardır. Bu durum, zaten kendi paylaşımlarından da anlaşılmaktadır. Madem ben kamu gücünü kullanıp engellemişim de o kadar fotoğrafı kim çekmiştir uzaylılar mı?" ifadelerini kullanmıştı.

Ankara Valiliği, Ayaş Kaymakamlığı'nın paylaşımı hakkında inceleme başlattığını duyurmuştu.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Eligül'ü gündemde tutacaklarını belirterek "Ayaş Kaymakamı, seni unuttuk sanma. TBMM'de de senin ve senin gibilerin hadsizliğini konuşacağız bu hafta" dedi. Eligül, Akdoğan'a yönelik "Kes lan!" ifadesini kullandı.