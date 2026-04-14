  3. Ayasofya'da provokasyon: Bayrak açan Yunan turistler tutuklandı
Ayasofya'da yabancı uyruklu 2 kişinin, cami içerisinde dini ve ideolojik içerik taşıyan sembolik bayrak açtığı ve bunu videoya kaydettikleri belirledi. Şüpheliler, ekiplerce kaldıkları otelde gözaltına alındı.

Haber Merkezi
AA
AA
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde dini ve ideolojik içerik taşıyan sembolik bayrak açan yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Nisan'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki provokatif eylemle ilgili çalışma yaptı.

Bayrak açıp videoya kaydettiler

Ekipler, M.M. (35) ile K.M. (42) isimli yabancı şüphelilerin, cami içerisinde dini ve ideolojik içerik taşıyan sembolik bayrak açtığını ve bunu videoya kaydettiklerini belirledi.

Şüpheliler, ekiplerce Fatih Balat Mahallesi'nde kaldıkları otelde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 11 Nisan'da adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklandı.

TSB'nin yeni yönetim kurulu belirlendiTSB'nin yeni yönetim kurulu belirlendiSigortacılık

 

Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 2 kişi hakkında iddianameÜnlülere uyuşturucu soruşturması: 2 kişi hakkında iddianameGündem

 