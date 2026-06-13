Ayasofya'da Bizans bayrağı açan Yunan turistler tahliye edildi

Ayasofya Camisi'nde Bizans bayrağı açan iki Yunan turist iki ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi.

NTV'nin haberine göre, Ayasofya Camisi'nde çift başlı kartal simgeli bayrak açan iki Yunan turist hakkında yeni bir karar verildi. İki Yunan turist, iki ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi.

Ne olmuştu?

Yunanistan'dan gelen beş kişilik turist kafilesi öğle saatlerinde Ayasofya'yı ziyarete gelmişti. Üst araması yapılan kafile, buradan kontrollü kapıdan geçip camiye girdi.

Bir süre sonra, turistlerden biri, üst kattaki ziyaretçilere açık bölümünde cebinden çift başlı kartal figürlü Bizans bayrağını çıkarttı. Fotoğraf çekildiğinden emin olduktan sonra turistlerden biri, bayrağı yanındaki arkadaşına verdi. O kişi de fotoğraf çektirdikten sona güvenlik güçleri müdahale etti.

Bayrak üzerinde "Ya Ortodoks ol ya da öl" sözlerinin yazılı olduğu belirlendi.

İki turist hakkında, halkın bir kesimini aşağılama suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.