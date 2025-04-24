Ayasofya'da deprem paniği: Panikle böyle çıktılar (Video)

İstanbul'un Silivri açıklarında 23 Nisan Çarşamba günü saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kimi vatandaş depreme evinde kimi gittikleri mekanlarda yakalandı. Bu yerlerden biri de Ayasofya Camii oldu.

Ayasofya Camii'ndeki yerli ve yabancı turistler depremle birlikte kendilerini dışarı attı. Tarihi caminin içinde yaşanan panik anları kameraya yansıdı.