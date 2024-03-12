Ayasofya’nın gölgesinde Ramazan sofrası

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte restoranlarda da iftar hazırlıkları başladı. Yüzyıllar boyu Osmanlı İmparatorluğuna ev sahipliği yapan tarihi yarımadada Ramazan ayı heyecanı bu yıl da bir başka yaşanacak.

Gault Millau ödüllü olan Galeyan İstanbul, Ramazan ayı boyunca misafirlerine unutulmaz bir iftar deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Anadolu ve Osmanlı mutfağının zengin lezzetlerini modern dokunuşlarla buluşturan Galeyan, Ramazan ayı için özel olarak hazırladığı iftar menüsü ile dikkat çekiyor.

Ramazan menüsü

Üç farklı çorba seçeneği ile başlayan menü; Lebeniye, Sütlü Badem ve Şehriyeli Tavuk Suyu çorbalarını içeriyor. Başlangıç tabağında ise Hurma, Fıstıklı Ezine Peyniri, Çörek Otlu Peynir, Eski Kaşar, Sahine, Bal & Kaymak, Siyah Zeytin, Ceviz, Fıstıklı Söğüş, Roka Söğüş, Helva ve Pastırma gibi zengin seçenekler yer alıyor.

Mezelerde; Humus-u Ala, Muhammara, Tahinli Şakşuka, İsli Cacık, Mastabe, Zahter Salatası, Taze Kekikli Cevizli Salça, Zeytin Piyazı, Altı Cacıklı Sömelek Köftesi, İç Katması Turşu, Vişneli Yaprak Sarma ve Türk Peynirleri Ezmesi gibi çeşitler bulunuyor.

Ara sıcaklarda Oruk&Semsek ve Kuru Dolma, ana yemeklerde ise Çift Pilavlı Tandır, Tereyağlı Kuru Fasulye, Ayvalı Soğanlı Et ve Ayranlı Kavurma sunuluyor. Tatlı olarak Sarma Güllaç, Dondurma, Cennet Çamuru, Elmalı Baklava ve içecek olarak da Mevlevi Şerbeti, Reyhan Şerbeti ile Ramazan ayının ruhuna uygun bir final yapılıyor.

Galeyan Restaurant İşletme Müdürü Tamer Gündoğan, “Bu menüde yer alan ürünlerin her biri, oruç tutarken bedenin ihtiyaç duyduğu besin ögelerini sağlamak için dengeli bir şekilde seçilmiştir. Örneğin; Lebeniye Çorbası. Yoğurt bazlı bu çorba, sindirimi kolay ve hafif olmasıyla bilinir. Yoğurt, probiyotikler açısından zengindir ve sindirim sağlığını destekler. Nohut ise lif ve protein açısından zengindir, uzun süre tok tutar.

Yine ana yemeklerimizden Çift Pilavlı Tandır ve Ayvalı Soğanlı Et ise protein, lif, vitamin ve mineraller açısından zengindir. Doyurucu olmalarının yanı sıra, oruç tutanların ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlarlar. Ayrıca Mevlevi ve Reyhan şerbeti gibi içecekler, iftar sonrası vücudu serinletir ve hidrasyon sağlar” diyerek, Anadolu ve Osmanlı mutfağının bu otantik lezzetlerini keşfetmek ve Ramazan ayında unutulmaz bir iftar deneyimi yaşamak isteyenleri Galeyan’a davet ediyor.