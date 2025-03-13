Ayasofya'nın kapısını kırmıştı! 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ziyarete kapalı ve girilmemesi gereken bölümüne girerek kapıyı kırdığı iddiasıyla ‘ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme' ve ‘konut dokunulmazlığını ihlal etmek' suçlarından 1 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada tutuksuz sanık Atıf K.'nın avukatı hazır bulundu.

1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Atıf K.'yi ‘ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık hakkındaki ‘konut dokunulmazlığını ihlal etmek' suçunun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatına hükmedildi.

İddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Atif Kasar'ın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin girilmemesi gereken bölümüne 3 Temmuz 2022 günü sabah saatlerinde girdiği anlatıldı.

Müşteki Tuncay Ramazan'ın ifadesine yer verilen iddianamede, Ramazan'ın, cami içerisinde bulunan ve üst kata çıkış kapısı olan asma kilitli ahşap kapının bir kişi tarafından kırıldığı bilgisini aldığı ve hemen buraya geldiğini söylediği belirtildi.

İddianamede Ramazan'ın, söz konusu kapının kırık olduğunu belirlemelerinin ardından kamera görüntülerini incelediklerini, sabah saat 05.30'da caminin üst katına çıkarak yaklaşık 2 saat burada yatan kişinin, daha sonra aynı yolu takip ederek camiden ayrıldığını gördüklerini anlattığı aktarıldı.

Sanık Atif Kasar'ın ifadesine de yer verilen iddianamede, Kasar'ın, depresyon ilacı kullandığını, camide namaz kıldıktan sonra çıkışı bulamadığını, bir süre sonra uyuyakaldığını, kapıya zarar verip vermediğini hatırlayamadığını beyan ettiği kaydedildi.

İddianamede sanığın, "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından 1 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.