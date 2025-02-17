Ayasofya'nın yanında bulunan tarihi sarnıçtaki spa merkezi mühürlendi
Fatih Belediyesi tarafından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yanında bulunan tarihi sarnıçtaki havuz ve spa merkezi mühürlendi.
Fatih Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "1500 yıllık sarnıcı masaj salonuna çevirdiler" başlıklı habere konu olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yanında bulunan tarihi sarnıçtaki havuz ve spa merkezinin, Koruma Kurulu kararları gereği Yapı Kontrol Müdürlüğünce mühürlendiği bildirildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca söz konusu kültür varlığına ilişkin 2022'de kaldırma kararı verildiği, 2023'te ise suç duyurusunda bulunulduğu bildirilmişti.