Ayasofya’yı yakmaya çalışan şüpheli tutuklandı

Ayasofya Camii’ne giren kırmızı şapkalı bir kişi, yatsı namazı sonrası rahlenin arkasında kâğıtları ateşe verdi, yangını fark eden bir kadın sayesinde hızlıca harekete geçildi.

Yangın büyümeden önlendi

EKOL TV'de yer alan habere göre, imama haber verildi, o sırada camide olan biri de yanan halıyı kaldırarak müdahale etti. Alevler büyümeden söndürüldü.

Polis şüpheliyi gözaltına aldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı cami çevresinde görevli polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalardan sonra şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şahsın, ruh ve sinir hastalıkları hastanelerine beş farklı tarihte giriş kaydı olduğu öğrenildi.

Tutuklandı

Şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.