Ayasofya’yı yakmaya çalışan şüpheli tutuklandı
Ayasofya Camii’ni kundaklama girişimi son anda önlendi. Kırmızı şapkalı bir kişinin Ayasofya Camii'ni yakmaya çalıştı. Alevler kısa sürede söndürüldü. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Ayasofya Camii’ne giren kırmızı şapkalı bir kişi, yatsı namazı sonrası rahlenin arkasında kâğıtları ateşe verdi, yangını fark eden bir kadın sayesinde hızlıca harekete geçildi.
Yangın büyümeden önlendi
EKOL TV'de yer alan habere göre, imama haber verildi, o sırada camide olan biri de yanan halıyı kaldırarak müdahale etti. Alevler büyümeden söndürüldü.
Polis şüpheliyi gözaltına aldı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı cami çevresinde görevli polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalardan sonra şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şahsın, ruh ve sinir hastalıkları hastanelerine beş farklı tarihte giriş kaydı olduğu öğrenildi.
Tutuklandı
Şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.