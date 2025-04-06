Aybüke Pusat Teşkilat dizisinden gitti: Yerine teklif götürülen isim belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından ülke genelinde başlayan protestolar, ekonomik boykotlarla sürüyor. Üniversite öğrencilerinin çağrısıyla 2 Nisan’da geniş çaplı bir ekonomik boykot gerçekleştirildi.

Boykota destek veren isimler arasında, TRT’nin sevilen dizisi Teşkilat’ta başrol oynayan Aybüke Pusat da bulunuyordu. Ancak Pusat, sosyal medyada yaptığı boykot paylaşımının ardından dizinin yapımcıları tarafından kadrodan çıkarıldı.

Oyuncu Gülsim Ali'ye teklif götürüldü

Pusat'ın diziden ayrılmasının ardından çekilen stok bölümlerin kullanılmayacağını ve senaryoda revizeye gidileceğini açıklayan yapım şirketinin Pusat'tan boşalacak koltuk için oyuncu arayışına başladığı öğrenildi.

MyNet’in haberine göre, Gülsim İlhan Ali’ye “Teşkilat” dizisinde başrol oynaması için teklif sunuldu. Ancak oyuncunun, hayranlarından gelebilecek tepkileri ve mevcut dizisinden memnuniyetini gerekçe göstererek bu teklifi reddettiği öne sürüldü.