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Ayder Yaylası'nda çığ tehlikesi! Valilikten 'uzak durun' uyarısı geldi

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'na aynı yere bir gün arayla çığ düştü. Paniğe neden olay olaydan sonra Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, "Dik yamaçlardan ve eğimli arazilerden uzak durun. Yüksek kar örtüsüne sahip bölgelerde gereksiz yere bulunmayın." uyarısı yapıldı.

Haber Merkezi
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Ayder Yaylası'nda çığ tehlikesi! Valilikten 'uzak durun' uyarısı geldi
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Rize'nin dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'na geçtiğimiz gün ve dün çığ düştü. Aynı yere 1 gün arayla ikinci kez düşen çığ paniğe neden olmuştu. Rize Valiliği, herhangi bir can kaybının olmadığını belirterk, hasar tespit çalışmasının başlatıldığını duyurdu.

Rize Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Çamlıhemşin/Ayder'de bu gece meydana gelen çığ maddi hasara yol açmış olup, can kaybı ve yaralanmanın yaşanmamış olması en büyük tesellimizdir. Hasar ve zarar tespit çalışmaları ilgili kurumlarımızca hızla gerçekleştirilecektir. İlimizde son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı, mevcut kar örtüsüne yeni kar yükü ekleyerek ağırlığın artmasına ve erime sonucu kar kütlesinin gevşemesine neden olmuştur. Bu durum, özellikle yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riskini artırmaktadır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için çığ tehlikesine karşı dikkatli olmaları büyük önem taşımaktadır. Yetkililerin uyarıları dikkate alınmalı, riskli bölgelere girilmemeli ve güvenlik önlemleri ihmal edilmemelidir" ifadelerine yer verildi.

"Dik yamaçlardan ve eğimli arazilerden uzak durun"

Alınması gereken önlemlerinde sıralandığı açıklamanın devamında "Dik yamaçlardan ve eğimli arazilerden uzak durun. Yüksek kar örtüsüne sahip bölgelerde gereksiz yere bulunmayın. Gürültü ve titreşim oluşturabilecek hareketlerden kaçının. Meteoroloji ve AFAD yetkililerinin uyarılarını takip edin. Yetkili kurumların açıklamalarını takip edin. Acil durumlarda tek numara 112'yi arayınız" ifadeleri kullanıldı.

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