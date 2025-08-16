Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu: Ben Cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçmesinin ardından tv100’e konuştu.

Çerçioğlu, neredeyse çeyrek asır siyaset yaptığı partisinden ayrılmanın kolay olmadığını ifade ederken, Aydınlılara hizmette ayrım yapmadığını ve bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğini söyledi.

'Beni çok sıcak karşıladılar'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dostane ilişkisini vurgulayan Çerçioğlu, şunları söyledi:

"Ben sayın Cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim. Başkanlığım sürecince, Sayın Cumhurbaşkanımız Aydın iline geldiğimde kendisini hep karşılardım çünkü ülkemizin cumhurbaşkanıdır. İyi bir dostluğumuz hep vardı zaten kendisiyle. Partiye geldiğimde de bakanlar, parti yöneticileri hakikaten beni çok sıcak karşıladılar, bu da beni çok mutlu etti tabii ki. Neredeyse çeyrek asırdan beri siyaset yaptığım bir partiden ayrılmak kolay değil ama açıklamalarımda da belirttiğim gibi artık burada siyaset yapabilecek bir durum kalmamıştı. Sağ olsunlar rozetin takıldığı salonda kimi gördüysem tanıdık tanımadık bana sanki bir kız kardeşlerini, bir ablalarına görmüşler gibi sıcak davrandılar. Ben Aydın ilinde zaten genel seçimlerin üzerinde oy alaraktan tüm Aydınlıların teveccühünü almış bir belediye başkanıyım. Yerel seçimlerde hep 50 puanın üstünde oylarla seçildim. Ben seçildikten sonra Aydın ilinde hiçbir zaman particilik yapmadım bunu da tüm Aydınlılar bilir. Seçildikten sonra parti gömleğini bir tarafa çıkarıp Aydınlıların tamamına hizmet noktasında elimizden ne geliyorsa hiçbir ayrım yapmadan yaptık; bu dün de böyleydi, bugün de bu şekilde devam edecek. O yüzden benim için şu an itibarıyla Aydın iliyle alakalı en ufak bir kuşkum yok. Ben dün nasıl Aydınlıların Özlem başkanıysam bugün de yine aynı şekilde Aydınlıların Özlem başkanıyım."