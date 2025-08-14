CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na şantaj yapıldığı ve bu nedenle AK Parti'ye geçeceğine yönelik açıklamalar siyasetin odağına oturdu. Çerçioğlu'na partisini değiştirmesi konusunda, "Aziz İhsan Aktaş soruşturması" üzerinden baskı yapıldığı iddia edildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, dosya ismi vermeden şantaj iddiasını gündeme getirdi. Özlem Çerçioğlu, iki günün ardından sessizliğini bozdu ve ilk açıklamayı yaptı.

Çerçioğlu ve üç belediye başkanı istifa etti

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu CHP'den istifa etti.

Çerçioğlu, üç belediye başkanı ile istifa ettiğini "Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır" cümleleriyle duyurdu.

Çerçioğlu, şu açıklamayı yaptı:

"Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben ve üç belediye başkanımız; Cumhuriyet Halk Partisi içinde yaşadığımız sorunlar konusunda defalarca partinin yetkili makamlarında çözüm aramamıza rağmen maalesef bir sonuca ulaşamadık

Yaşanan anti-demokratik uygulamaların yanı sıra hem benim temel prensiplerim olan hem de Aydınlılara ve aileme verdiğim dürüstlük, yasalar çerçevesinde hizmet, kamu ahlakından taviz vermeme ilkeleri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır.

Özellikle bilinmesini isterim ki, bu noktaya gelinmemesi için her seviyede dürüstlük, ahlak, yasalara uygunluk taleplerimizi dile getirmeme rağmen, şahsım ve ailem hedef alındık. Sonuç itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi’nde siyaset yapma imkanı kalmadığından ve gördüğüm lüzum üzerine parti üyeliğinden istifa ediyorum.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı şevk ve azimle; hiçbir ayrım yapmadan bugüne kadar nasıl hizmet ettiysem Aydın halkının aynı prensiplerle hizmetinde olmaya devam edeceğimden hiçbir hemşehrimin şüphesi olmasın. Bütün Aydınlı hemşehrilerimi saygılarımla selamlıyorum."

Özgür Özel: Yazıklar olsun!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile ilgili konuştu.

Özel, "Şimdi yeni fazdayız. Özlem Çerçioğlu'na Aziz İhsan Aktaş'la çalışmışsınız ya içeri atıl ya da gel partime katıl. Olay bundan ibarettir" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ettikten sonra değerlendirmelerde bulunan Özel, şunları söyledi:

"Aziz İhsan Aktaş'ın Türkiye'de en çok çalıştığı birinci belediye Aydın. Aziz İhsan Aktaş'ın çalıştığı belediyeleri içeri tıkın demem. Bir suç varsa ihalede Sayıştay bakar, yargılanır.

Aziz İhsan Aktaş'ın çalıştığı herkesi CHP'li ise suçlu, değilse dokunulmaz kabul ettiniz. AK Partilileri ellemiyorlar.

Dikkatle izleyeceğiz bakalım jant firmasını. Jant firmasının cart diye iflası ne duruma gelecek bakalım göreceğiz.

Günlerdir Aydın'daki bütün belediye başkanına gel beraber gidelim. Efeler İlçe Başkanı'na 'Attır kendini partiden bahanem olsun' denildi, inat ettim atmadım o namussuzu partiden. Sırf bahane vermemek için. Kabak gibi ortada şimdi.

Şimdi yeni fazdayız. Özlem Çerçioğlu'na Aziz İhsan Aktaş'la çalışmışsınız ya içeri atıl ya da gel partime katıl. Olay bundan ibarettir.

Özlem Çerçioğlu suçsuz olduğunu iddia edip bu haksızlığa karşı içeride yatan bu kadar mert adam varken bu mertliği gösteremeyip Tayyip Erdoğan böyle mi alacaksın Aydın'ı. Yazıklar olsun.

Ya içeri atıl, ya AK Parti'ye katıl formülüyle Özlem Çerçioğlu yarın AK Parti'ye aydınlatacakmış. AK Parti'nin kara düzeni."