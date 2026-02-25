Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "ihaleye fesat karıştırma" davasından beraat etti

Önceki aylarda CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "ihaleye fesat karıştırma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından yargılandığı davada beraat etti.

Aydın 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ve toplam 33 sanığın yargılandığı ihale davasında hüküm verildi.

2013-2015 yılları arasında Aydın Büyükşehir Belediyesi, kapatılan Aydın Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü, ASKİ Genel Müdürlüğü ve Efeler Belediyesi bünyesinde gerçekleştirilen bazı ihalelere ilişkin açılan ve sonrasında birleştirilen davaların karar duruşması yapıldı.

Mahkeme, dosya kapsamındaki incelemenin ardından savcılığın esas hakkındaki mütalaasında cezalandırılmaları talep edilen Çerçioğlu ile birlikte bazı sanıklar hakkında beraat kararı verdi. Öte yandan, ihalelerden birine ilişkin dosyada yedi sanık çeşitli sürelerde hapis cezasına çarptırıldı.

İddianamede, aralarında Çerçioğlu’nun da bulunduğu 33 kişi hakkında “ihaleye fesat karıştırma” ve “görevi kötüye kullanma” suçlamalarıyla hapis cezası talep edilmişti.