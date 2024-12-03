Aydın depremi sonrası Naci Görür'den dikkat çeken açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre Aydın'ın Germencik ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9 kilometre olarak belirlendi.

Naci Görür'den açıklama

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından Aydın'da meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamada bulundu.

Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede "Aydın-Germencik’te 4,0 (AFAD) veya 3,9 (BÜ) deprem oldu. Deprem Büyük Menderes Grabeninin kuzey horstu üzerinde. Kuşkusuz fay normal fay. Sevgiyle" ifadelerini kullandı.