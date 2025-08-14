Aydın Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, CHP'den istifa etti

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak suskunluğunu bozan Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, hakkında çıkan 'istifa' iddialarına son noktayı koydu.

Yıldırımkaya, yaptığı açıklamada "Son günlerde ilimizin siyasi gündemini meşgul eden tartışmaları hep birlikte izliyoruz. Bu süreç bir kez daha göstermiştir ki; Cumhuriyet Halk Partisi’nde daha fazla hizmet etmek isteyen, emeğini ve varlığını ortaya koyan belediye başkanlarımız, desteklenmek yerine iftiralarla, hakaretlerle ve hukuksuz kararlarla yıpratılmaktadır. Sultanhisar’da bizzat yaşadığımız hukuksuzluklarla devam eden bu süreçte, ne yazık ki bazı milletvekillerimiz yüzünden yaşadığımız adaletsizliği defalarca CHP Genel Merkez’e iletmemize rağmen şahsımı partiden uzaklaştırmak adına ellerinden geleni sonuna kadar yapıp 31 Ocak 2025 Tarihinde şahsımı partiden ihraç etmek suretiyle CHP ile olan ilişkimi kendileri bizzat sonlandırmıştır. Bizler, ilçesine hizmet dışında hiçbir gayesi olmayan, dedikodu ve kısır çekişmelerle değil; yaptığı hizmetlerle anılması gereken yöneticileriz. Fakat üzülerek belirtmeliyim ki, Cumhuriyet Halk Partisi’nde son dönemde bu anlayışa sahip bir ses dahi yükselmemiştir. Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki birkaç kişinin kişisel hırslarına Sultanhisar halkını kurban edemeyiz, etmeyiz. Bu nedenle, üyesi bulunduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nden yol arkadaşlarımla birlikte istifa ediyorum. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da, gece gündüz demeden, dağ tepe dolaşarak Sultanhisar’ın ve Sultanhisar’lıların emrinde, hizmetinde olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.