Aydın Valisi değişti: Vali Yakup Canbolat Ankara’ya atandı

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararname ile bazı valilikler ve emniyet müdürlüklerinde görev değişikliklerine gidildi.

Yayımlanan karara göre, Aydın Valisi olarak görev yapan Yakup Canbolat başkent Ankara’nın yeni valisi oldu. Canbolat’tan boşalan Aydın Valiliği görevine ise Adıyaman Valisi Osman Varol atandı.