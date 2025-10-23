  1. Ekonomim
Aydın'da alarm: 9 mahalle karantinaya alındı!

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde, görülen şap hastalığı nedeniyle 9 mahallede karantina uygulanmaya başlandığı duyuruldu.

Yenipazar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Dalama Mahallesi’nde görülen şap hastalığı nedeniyle 9 mahallenin karantinaya alındığını duyurdu.

"Hareket kısıtlamamız devam etmektedir"

Müdürlükten yapılan açıklamada, "Dalama’da çıkan şap hastalığı sebebiyle Alhan, Çulhan, Dereköy, Hamzabali, Çavdar, Eğridere, Paşaköy ve Karacaören mahallelerimiz ikinci bir kısıtlamaya da girmiştir. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardaki hareket kısıtlamamız devam etmektedir" denildi.
Ayrıca, geçen günlerde Paşaköy Mahallesi merkezli olarak başlatılan ve 12 mahalleyi kapsayan karantina tedbirlerinin de aynı şekilde sürdüğü bildirildi.

