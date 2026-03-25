  Aydın'da Bizans dönemine ait altın işlemeli dua kitabı ele geçirildi
Aydın'da Bizans dönemine ait altın işlemeli dua kitabı ele geçirildi

Aydın’da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen dua kitabı ve tarihi eserler ele geçirildi.

Aydın'da Bizans dönemine ait altın işlemeli dua kitabı ele geçirildi
Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen Anadolu Mirası Operasyonları kapsamında, Efeler Güzelhisar Mahallesi'nde ikamet eden M.E. (50) isimli şüphelinin ikametinde arama gerçekleştirildi.

Aramalarda 1 adet Ortodoks/Bizans dönemine ait 16 sayfadan oluşan deri üzerine altın işlemeli dua (tılsım) kitabı, 1 adet Neolitik döneme ait mozaik taşı, 1 adet Roma/Bizans dönemine ait 4 cm uzunluğunda minyatür heykel, 1 adet ruhsatsız, seri numarası olmayan tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 41 adet 7x65 çapında fişek, Altın ve gümüş saflık ayarında kullanılan solüsyon ve mihenk taşı ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Faizsiz kredi kampanyalarında son durum! En yüksek rakam hangi bankada? İşte güncel oranlar...Faizsiz kredi kampanyalarında son durum! En yüksek rakam hangi bankada? İşte güncel oranlar...Ekonomi
Benzin ve motorine indirim geldi: İşte 25 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzin ve motorine indirim geldi: İşte 25 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji'den kuvvetli yağış, rüzgar ve çığ tehlikesi uyarısı: 2 il için sarı kodlu alarm verildi!Meteoroloji'den kuvvetli yağış, rüzgar ve çığ tehlikesi uyarısı: 2 il için sarı kodlu alarm verildi!Gündem
Altında toparlanma sinyali: İşte 25 Mart 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıAltında toparlanma sinyali: İşte 25 Mart 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıFinans

 