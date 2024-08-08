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Aydın'da dün başlayan orman yangını kontrol altında

Aydın'ın Germencik ilçesi Gümüşyeniköy'de dün öğlen saatlerinde başlayıp rüzgarın da etkisi ile büyüyerek Söke ilçesi Argavlı Mahallesi'ne ulaşarak geniş bir alana yayılan yangın, ekiplerin gece boyu ve sabah yoğun hava müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Haber Merkezi
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Aydın'da dün başlayan orman yangını kontrol altında
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Edinilen bilgiye göre, Ortaklar Mahallesi, Gümüşyeniköy mevkiindeki zirai alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisi geniş bir alana yayılarak Söke Argavlı Mahallesi sınırlarına ulaştı.

Bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Aydın Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere çevre illerden de yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Söndürme ekiplerinin yanında TOMA, AFAD, Jandarma, UMKE ve Kızılay ekipleri de yangın bölgesinde oluşturulan kriz merkezinde görev aldı.

Yangına karadan arazözler, iş makineleri, tankerler ile müdahale edilirken, havadan 9 uçak, ikisi gece görüşlü 9 helikopter alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdü.

Gece havadan iki helikopter müdahale etti

Havanın kararması ile birlikte yangına müdahale için 2 adet gece görüşlü yangın söndürme helikopteri bölgeye sevk edildi.

Gece görüşlü helikopterlerin sabahın ilk ışıklarına kadar alevlere havadan müdahalesi sürerken yer ekipleri de mücadeleye destek verdi.

Kontrol altına alındı

Alevlere sabah saatleri itibari ile yoğun hava müdahalesi başladı. Yoğun hava müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede rüzgarın etkili olduğu belirtilirken söndürme ve soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

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