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Aydın'da Efeler'de orman yangını: Bir mahalle boşaltıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan orman yangını büyüyor. Alevlerin hızla yaklaştığı bir mahalle tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, çevre illerden de takviye istendi.

Haber Merkezi
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Aydın'da Efeler'de orman yangını: Bir mahalle boşaltıldı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde ziraat ve makilik alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken alevler hızla ilerliyor. 

Savrandere ve Böcek mahalleleri yakınındaki ziraat alanı ve makilikte henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

5 uçak, 9 helikopter sevk edildi

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 9 helikopter ile yer ekipleri sevk edildi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat ve İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir bölgeye gelerek inceleme yaptı.

Yasaklar konusunda Aydın Valisi'nden uyarı

Gazetecilere açıklama yapan Canbolat, Aydın'da son günlerde çoğunlukla ziraat alanında yangınlar çıktığını belirterek, valiliğin duyurduğu yasaklara uymaları noktasında vatandaşlara çağrı yaptı.

Yangın yerleşim bölgelerine ulaştı

Bugünkü yangının saat 15.06'da çıktığını belirten Canbolat, "İlk tespitlerimize göre trafo patlaması sonucu başladı yerleşim yeri içerisinde. Daha sonra hızla arazide yaygınlaşmaya başladı. İlk andan itibaren orman, itfaiye ve sağlık ekiplerimiz ile güvenlik güçlerimiz bölgeye intikal etti. Müdahalemiz devam ediyor. Şu an itibariyle yangın hızla yayılıyor, kontrol altına almaya çalışıyoruz" dedi.

Bir mahalle boşaltıldı

Böcek ve Bademli mahallelerinde tedbir alındığını belirten Canbolat, şöyle devam etti:

"Bademli Mahallesini şu an itibariyle boşaltıyoruz tedbiren. Şu ana kadar 3 kişi dumandan etkilendi ama genel sağlık durumlarında bir sorun yok. Akşama kadar yangının önünü tutmaya çalışıyoruz"

Çevre illerden takviye istendi

Canbolat, "Ekiplerimiz gereğini yapmaya çalışıyor. Bölgeye Muğla Orman Müdürlüğünün bütün imkanları seferber edildi. Ayrıca bölge illerimizden İzmir, Muğla, Denizli'den de takviye kuvvetler istendi." dedi. 

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