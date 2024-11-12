  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Aydın'da feci kaza! Otomobil kafeye daldı, 4 kişiyi ezdi
Takip Et

Aydın'da feci kaza! Otomobil kafeye daldı, 4 kişiyi ezdi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil kafeye daldı. Feci olayda 3 kişi yaralandı 1 kişi yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Aydın'da feci kaza! Otomobil kafeye daldı, 4 kişiyi ezdi
Takip Et

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil kafeye daldı. Olay, 11 Kasım Pazartesi günü Hacı Feyzullah Mahallesi İnönü Bulvarı’nda meydana geldi. İ.İ. (84) yönetimindeki 09 K 9541 plakalı otomobil, geri manevra yaparken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hızla kafeye girdi.

Feci kaza kameraya yansıdı

1 kişi yaşamını yitirdi

Kaza sırasında kafede bulunan Fikriye Becerikli (85), Y.Y. (23) ve C.S. (58) olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Ancak, otomobilin altında kalan Fikriye Becerikli, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Almanya'da erken seçimin tarihi belli olduAlmanya'da erken seçimin tarihi belli olduDünya

 

Cevdet Yılmaz: Cari dengedeki iyileşmeyle borçlanmanın maliyeti düşmektedirCevdet Yılmaz: Cari dengedeki iyileşmeyle borçlanmanın maliyeti düşmektedirEkonomi

 

Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer'i kabul etti
Konya'da yol kenarına bırakılan 13 çuvalda silah parçaları bulundu
Konya'da yol kenarına bırakılan 13 çuvalda silah parçaları bulundu
MSB duyurdu! 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu! 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
AK Partili eski Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek gölette ölü bulundu
AK Partili eski Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek gölette ölü bulundu
İzmir’de soba faciası: Bakanlığın eve 18 kere gittiği ortaya çıktı
İzmir’de soba faciası: Bakanlığın eve 18 kere gittiği ortaya çıktı
Selda Bağcan hastalık nedeniyle konserlerini iptal etti
Selda Bağcan hastalık nedeniyle konserlerini iptal etti