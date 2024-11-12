Aydın'da feci kaza! Otomobil kafeye daldı, 4 kişiyi ezdi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil kafeye daldı. Olay, 11 Kasım Pazartesi günü Hacı Feyzullah Mahallesi İnönü Bulvarı’nda meydana geldi. İ.İ. (84) yönetimindeki 09 K 9541 plakalı otomobil, geri manevra yaparken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hızla kafeye girdi.

Feci kaza kameraya yansıdı

1 kişi yaşamını yitirdi

Kaza sırasında kafede bulunan Fikriye Becerikli (85), Y.Y. (23) ve C.S. (58) olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Ancak, otomobilin altında kalan Fikriye Becerikli, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.